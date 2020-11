Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 25/11/2020 12h28

Jeux 4A a confirmé que Metro Exodus va venir a PlayStation 5 et Xbox Series X / S l’année prochaine dans le cadre d’une mise à jour gratuite pour ceux qui possèdent déjà le jeu. Plus précisément, vous pourrez profiter de plus d’images par seconde, ainsi que d’une meilleure résolution. D’un autre côté, ses développeurs assurent qu’ils travaillent déjà dur sur le prochain épisode de la franchise.

Non seulement cela, mais Metro Exodus recevra un mode en ligne, qui est co-développé avec Sabre Interactive. Cependant, l’équipe assure que cela s’adaptera très bien à la saga et que ce ne sera pas simplement un autre extracteur d’argent.

“Bien que nous ne puissions pas encore partager tous les détails, vous pouvez anticiper de grandes améliorations, notamment plus d’images par seconde, une meilleure résolution, des temps de chargement plus rapides et une technologie de Ray Tracing qui n’est possible que grâce au nouveau matériel.”

Comme je l’ai déjà dit, le studio a également déclaré qu’il travaillait déjà dur sur un nouveau Metro, qui fonctionnera sur un tout nouveau moteur graphique, et oui, il profitera de toutes les fonctionnalités des nouvelles consoles.

