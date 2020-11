De nombreux joueurs ont apprécié le grande proposition présente dans Metro Exodus. L’œuvre inspirée des romans de Dmitry Glukhovsky nous a présenté une histoire surprenante et une action sans égal. Et bien que cela ait déjà fière allure dans la génération actuelle, le studio est impatient de faire le grand saut vers la nouvelle génération de consoles, quelque chose qui sera produit avec de grandes améliorations.

Pour tous ceux qui ont le titre de la génération actuelle, le jeu proposera un patch gratuit pour passer à la nouvelle génération. Mais pour ceux qui ne se sont pas encore lancés dans l’action de la nouvelle génération, l’étude indique que pour l’instant, ce sera une attente. Et c’est qu’à ce jour, un jour précis n’a pas été fixé pour profiter de cette belle aventure.

Ça oui, contrairement aux données sur le lancement possible, nous avons quelques points clairs concernant sa sortie, comme l’amélioration de la qualité graphique ou encore les performances du jeu. D’après l’étude, ils ont confirmé avoir travaillé dur pour trouver la meilleure version possible, une dans laquelle nous bénéficions de l’absence de temps de chargement et même d’une résolution plus élevée.

Mais les surprises ne s’arrêtent pas là, mais l’étude a également confirmé qu’ils avaient plus de nouvelles lors du dixième anniversaire de la saga. Et c’est que, actuellement, ils travaillent déjà sur le nouveau titre de la franchise, même si pour l’instant nous devrons attendre un peu plus longtemps pour découvrir de nouvelles informations sur ce jeu et la proposition qu’il inclura.