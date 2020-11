Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La franchise Metro a gagné une place méritée dans l’industrie et compte aujourd’hui de nombreux adeptes. 4A Games veut célébrer en grand le 10e anniversaire de la série, il a donc déjà plusieurs projets à l’horizon.

Par un communiqué, la société a confirmé que Metro: Exodus, le dernier épisode de la saga, atteindra encore plus de joueurs, car il sera lancé sur les consoles de nouvelle génération. Si vous êtes fan de la franchise, il y a d’autres bonnes nouvelles, car le prochain épisode de Metro est déjà en développement.

Comme si cela ne suffisait pas, 4A Games veut emmener la série vers de nouveaux horizons, il explore donc également une éventuelle proposition multijoueur pour l’avenir. En outre, l’étude a affirmé qu’à partir de maintenant, elle aura plus de communication avec les joueurs.

Trouver: Les propriétaires de THQ Nordic achètent un studio Metro pour construire une nouvelle adresse IP

Metro: Exodus fera ses débuts avec des améliorations sur PS5 et Xbox Series X | S

4A Games a confirmé que Metro: Exodus viendrait avec de multiples améliorations pour PlayStation 5, Xbox Series X et Xbox Series S. Cette version arrivera l’année prochaine. La société garantit un taux d’images par seconde plus élevé, une meilleure résolution et des temps de chargement réduits sur toutes les consoles.

Les membres du studio ont souligné le potentiel du nouveau matériel, qui rendra possible la prise en charge du lancer de rayons dans Metro: Exodus. Une autre bonne nouvelle est que les améliorations seront disponibles gratuitement pour les joueurs qui ont une copie du titre sur PS4 ou Xbox One.

La mise à jour sera proposée aux joueurs, qu’ils soient propriétaires du jeu sous forme physique ou numérique. Metro: Exodus fera également le saut vers les services de streaming, car la proposition d’Amazon sera lancée sur Luna.

ÉCOUTEZ… LE BARON A PARLÉ Consultez notre dernier blog – énorme mise à jour de @ 4AGames, y compris: 💛 Mise à jour gratuite de #MetroExodus pour Xbox Series X | S & PlayStation 5 confirmés

💛 prochain match Metro; un mot sur le multijoueur,

💛 et plus # 10YearsOfMetro

Lire: https://t.co/SstdKDR3bu pic.twitter.com/axef5D62ZS – Metro Exodus (@MetroVideoGame) 25 novembre 2020

Sur l’avenir de Metro et une nouvelle adresse IP de 4A Games

4A Games a déclaré qu’il utilisera ses 15 années d’expérience dans l’industrie pour développer le prochain épisode de Metro. Le titre sera lancé sur toutes les consoles et PC de nouvelle génération. Le studio procédera à une refonte complète de votre moteur pour profiter de toutes les capacités des systèmes.

«Nous nous engageons à offrir une excellente expérience solo axée sur l’histoire; c’est ce sur quoi la série Metro est basée. En tant que studio, nous voulons constamment nous efforcer de créer des jeux plus grands et meilleurs, mais nous écoutons également ce que les fans disent et nous savons ce qui est important pour vous », a déclaré la société.

Pour l’instant, aucun détail supplémentaire sur le nouvel opus n’a été révélé, mais il a été confirmé que 4A Games et Saber Interactive expérimentent une possible expérience multijoueur de la franchise. Les entreprises ont déjà plusieurs prototypes qui donneront une nouvelle perspective à la série.

Le développeur sait que cela concerne la communauté, alors elle a précisé qu’ils ne prévoyaient pas de titre multijoueur pour vendre des skins ou suivre des tendances similaires. «Nous nous engageons à faire en sorte que tout ce que nous faisons ne porte pas atteinte à nos ambitions de créer des expériences solo. Nous aurons besoin d’une équipe dédiée concentrée uniquement sur le composant en ligne », a ajouté le studio.

Pour le moment, on ne sait pas si le prochain jeu inclura les deux composants ou sera des projets indépendants. Enfin, 4A Games a parlé de sa nouvelle adresse IP, donc maintenant nous savons que ce sera une production AAA. L’entreprise recherche du personnel pour y travailler. Malheureusement, je ne révèle rien d’autre à ce sujet.

Dans le cas où vous l’avez manqué: l’auteur des livres Metro travaillera sur le nouvel opus

Metro: Exodus fera ses débuts avec des améliorations sur PlayStation 5, Xbox Series X et Xbox Series S l’année prochaine. Recherchez plus de nouvelles sur le titre dans ce lien.