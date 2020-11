Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 16/11/2020 8:33 am

Xbox Game Pass Non seulement c’est l’une des meilleures offres pour les joueurs aujourd’hui, mais cela a permis à Microsoft de prendre des risques et de publier certains jeux qui n’auraient peut-être pas vu le jour autrement. Dans une récente interview, Phil Spencer a révélé que grâce à ce service, trois des titres que nous avons vus cette année sont une réalité.

Lors d’une conversation avec The Guardian, Specer a révélé que l’espace fourni par Xbox Game Pass leur a donné l’opportunité de tenter leur chance avec Microsoft Flight Simulator, Tell Me Why et Battletoads. Voici ce qu’il a commenté:

«Honnêtement, je ne pense pas que nous aurions donné le feu vert à Tell Me Why sans le Game Pass. C’est un jeu épisodique guidé par l’histoire; vous n’en voyez pas beaucoup en cours. Nous savions qu’avec les 15 millions d’abonnés que nous avons maintenant, ce serait le jeu et que les gens y participeraient davantage qu’ils ne le feraient s’il y avait un prix de 30 $. Même Flight Simulator est un jeu auquel nous n’aurions pas donné le feu vert si nous n’avions pas vu Game Pass grandir. Nous avions un million de joueurs Battletoads! Ce sont tous des exemples de jeux qui, dans un modèle exclusivement commercial, seraient plus compliqués ».

Sans aucun doute, cela montre seulement que le service continuera à se développer à l’avenir. En plus de toutes les versions Xbox first party et de plusieurs versions tierces, Les utilisateurs de Game Pass Ultimate ont également accès à EA Play, et à l’avenir, nous verrons plus de jeux Bethesda sur le service.

Dans des sujets connexes, nous vous disons ici tout ce qui arrivera au Xbox Game Pass dans les prochains jours. De même, les utilisateurs de la version Ultimate ont accès à un mois gratuit de Disney +.

Via: The Guardian

Capcom détaille les informations qui ont été compromises lors d’une cyberattaque

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.