Le géant de la Xbox Microsoft a acheté la société mère de Bethesda ZeniMax pour 7,5 milliards de dollars.

L’acquisition a été révélée par Jason Schreier de Bloomberg juste avant que Phil Spencer du Big M (photo) n’annonce officiellement la nouvelle dans un article de blog. C’est de loin le plus gros achat du fabricant de Xbox à ce jour et le deuxième en importance dans l’industrie des jeux dans son ensemble à ce jour. La première place revient à l’acquisition par Tencent de la société mobile Supercell pour 8,6 milliards de dollars en 2016.

Microsoft obtient également une bonne quantité de valeur pour ces milliards, avec Bethesda Softworks, Bethesda Game Studios, Doom maker Id, ZeniMax Online Studios – mieux connu pour The Elder Scrolls Online – Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog et Roundhouse Studios à sa liste de développeurs. C’est en plus des IP à succès comme The Elder Scrolls, Fallout, Doom et Wolfenstein qui renforcent sans aucun doute le service d’abonnement Xbox Game Pass de Microsoft.

En conséquence, Microsoft compte désormais 23 développeurs propriétaires dans sa gamme Xbox Game Studios. Ironiquement, en novembre 2019, le chef de cette division, Matt Booty, a déclaré que le Big M s’éloignait des acquisitions de studios.

«Tout notre travail, et le fondement de notre relation avec vous, commence par un engagement à offrir une gamme de jeux incroyables à découvrir et à jouer sur Xbox», a écrit Spencer.

« Au cours des dernières semaines, nous avons été ravis de partager plus de détails sur les éléments importants d’un plan sur lequel nous travaillons depuis des années. Un plan qui est la réalisation d’une promesse, à vous le joueur Xbox, de tenir les expériences de jeu de nouvelle génération les plus performantes, immersives et compatibles, et la liberté de jouer à des jeux à succès avec vos amis, à tout moment et en tout lieu. Aujourd’hui est une étape historique de notre voyage ensemble et je suis incroyablement motivé par ce que cette étape signifie pour Xbox. «

ZeniMax était l’un des rares grands éditeurs de jeux à ne pas être une société publique, choisissant plutôt de rester privé. Cela a donné à l’entreprise une grande liberté quant aux projets sur lesquels elle travaillait. S’adressant à CNBC, Spencer a déclaré que le plan était de laisser Bethesda and co tranquilles et de les laisser faire ce qu’ils veulent.

« ZeniMax a une feuille de route incroyable dans la construction de grands jeux. Notre objectif est de faire de ZeniMax le meilleur ZeniMax possible », a-t-il déclaré.

« Travailler individuellement avec leurs studios sur la grande technologie de plate-forme que nous avons et obtenir les commentaires de leurs créateurs sur les choses que nous devons construire, c’est juste un volant d’inertie essentiel pour nous. »

