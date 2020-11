L’exécutif évoque la période mouvementée qui a suivi le départ de Don Mattrick, avant sa promotion.

La Xbox Series X et la Xbox Series S sont ici. Microsoft entre dans une nouvelle génération de jeux vidéo avec une approche très différente de celle qu’il a lancée sa génération passée– axé sur le joueur et l’écosystème multiplateforme, avec des services comme Xbox Game Pass, et avec Phil Spencer aux commandes de la division. Cependant, les choses auraient pu être très différentes. Dans une interview pour ShackNews, le leader de la marque reconnaît qu’après le lancement de la Xbox One, Microsoft a sérieusement envisagé l’avenir de cette division.

Suite au départ de Don Mattrick, ancien dirigeant de la marque, Spencer explique que l’équipe Xbox était divisée dans l’organigramme Microsoft. L’équipe marketing était d’une part, sa division de développement première partie était d’autre part, les équipes de la plateforme, dirigées par Marc Whitten, étaient à part … avant même le lancement de la Xbox One, il a donc dû se coordonner du mieux qu’il pouvait pour arriver au lancement: “Je dirais qu’il y avait certaines parties de la plate-forme qui ils n’étaient pas complètement finis quand nous l’avons lancé, mais félicitations à l’équipe “pour l’effort.

Nous étions vraiment surpassés par PlayStation sur le marché – Phil SpencerIl y avait beaucoup d’incertitude au sein de Microsoft, dit Spencer, à la fois à cause de la situation Xbox et du changement de direction: «C’était en novembre. Marc est allé chez Sonos. Satya Nadella… (rires) Nous n’avions pas non plus de PDG chez Microsoft à l’époque parce que Steve Ballmer était parti. Satya devient donc PDG en février. Et donc la question est Allons-nous de l’avant avec Xbox? Parce que nous étions vraiment surpassés par PlayStation sur le marché à l’époque Y investissons-nous toujours? Ou prenons-nous une décision différente? “

En cela, nous nous souvenons que La Xbox a été laissée sans leader, et c’est Spencer qui était en charge de parler avec Nadella pour sauver la marque: “Lui et moi avons discuté, et je lui ai fait la vente. J’ai dit ‘tu sais, les jeux vidéo peuvent être une catégorie grand public vraiment important à l’entreprise ». Il ne l’a pas tout à fait vu à l’époque, pas du point de vue des données […] mais était prêt à pariez sur nous en équipe“.

Je me dis que j’étais la dernière personne assise à table Phil SpencerAlors Phil Spencer a essayé de rassembler les différentes équipes Xbox “comme une unité cohésive”, et a fait un pas en avant pour le reste de la génération précédente. “Je crois que la raison pour laquelle j’ai fini dans ce postefranchement, le reste des leaders était parti », raconte Phil Spencer.« Je me dis que je J’étais la dernière personne à gauche assis à table, et il y a du vrai dedans. »Le reste, comme vous le savez, est une histoire qui nous mène jusqu’à cette semaine, avec la première des nouvelles consoles.

Cela n’a pas été la seule fois Spencer a abordé ce sujet l’année dernière, où en mai, il a déclaré que l’équipe Xbox avait perdu confiance dans la direction de la marque après la première de 2013. En tout cas, et si vous n’avez pas voulu faire le saut générationnel en premier, dans notre analyse de Xbox Series X et S nous vous disons tout ce qu’il y a à savoir sur les consoles.

Plus d’informations sur: Phil Spencer, Xbox, Microsoft, Xbox One et Satya Nadella.

