Aujourd’hui marque le 20e anniversaire de la présentation de la première Xbox. C’est facile à dire, mais la construction d’une plate-forme de jeu vidéo a été un défi majeur pour ceux de Redmond. Surtout dans un marché où seules les consoles japonaises étaient la vedette. Aujourd’hui, Bloomberg a publié un article plutôt intéressant sur l’histoire de la Xbox et les premiers pas de Microsoft pour devenir une grande industrie. Cependant, une anecdote en particulier ressort: la tentative d’acheter Nintendo.

Oui, tu l’as bien lu. Il y a plus de deux décennies, Microsoft avait intérêt à acheter auprès de grandes entreprises de l’industrie si bien que la première Xbox, qui à l’époque ne voyait toujours pas le jour, renforça son catalogue de jeux exclusifs. L’entreprise a étudié les achats d’Electronic Arts, Midway Games et Square (Square Enix depuis 2003). La chose la plus intéressante est que *Steve BallmerEn devenant PDG, il a formé une équipe spéciale pour s’attaquer à un objectif clé: l’acquisition de Nintendo.

La réunion ratée

Les gens de Redmond ont fait leurs devoirs et ont organisé une réunion avec les responsables de Nintendo pour faire la proposition. Ils ne parleraient pas seulement de l’intérêt de les acquérir, mais aussi des avantages de la future plateforme Xbox. Cependant, le conseil ne s’est pas déroulé comme prévu par Microsoft. Kevin Bachus, directeur des relations avec les tiers chez Xbox à l’époque, a révélé que les gens de Nintendo se moquaient d’eux “à voix haute”.

“Steve [Ballmer] nous a fait rencontrer Nintendo pour voir s’ils envisageraient d’être acquis. Ils ont juste éclaté de rire. Imaginez une heure où quelqu’un se moque de vous. C’est ainsi que s’est déroulée cette réunion. ”

Microsoft était également intéressé par Xbox prendra en charge tout le matériel dont Nintendo a besoin. Si l’acquisition échouait, l’idée était de créer un partenariat majeur avec la société de Kyoto. De toute évidence, cette négociation n’a pas non plus abouti. Bob McBreen, directeur du développement commercial de Microsoft, a déclaré ce qui suit:

“Nous avions en fait Nintendo dans notre bureau en janvier 2000 pour élaborer les détails d’une joint-venture. Nous leur avons donné toutes les spécifications techniques pour la Xbox. Le ton était que leur matériel était nul, et comparé à PlayStation, ils l’ont fait. Donc l’idée était: “Écoutez, vous êtes tellement meilleur aux jeux Mario et à tout ça. Pourquoi ne nous laissez-vous pas nous occuper du matériel?” Mais ça ne marche pas. ”

Xbox a avancé sans acquisitions initiales

McBreen rappelle que la négociation avec Electronic Arts n’a pas non plus avancé. “Non, merci”, a été la réponse du distributeur américain. Heureusement, Microsoft n’avait pas besoin d’une acquisition aussi importante pour se débrouiller avec la première Xbox. Aujourd’hui, c’est l’une des trois plates-formes de bureau qui dominent le marché aux côtés de Nintendo et PlayStation. Bien entendu, l’intention d’acheter auprès d’autres sociétés de jeux vidéo n’a jamais été oubliée. Sans aller plus loin, la dernière acquisition majeure de Microsoft a été Bethesda, dont les studios et franchises rejoindront Xbox pour booster le catalogue Xbox Series S | X et Xbox Game Pass.

