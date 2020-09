Image: Microsoft

Hier, Microsoft a annoncé l’achat de Bethesda et de tous les studios de jeux de l’éditeur. Cela porte désormais le nombre total de studios Xbox propriétaires à 23. Cela représente beaucoup de développeurs différents. Alors que Microsoft se prépare à lancer sa Xbox de nouvelle génération en novembre, examinons ce sur quoi tous ces studios travaillent et ce que nous pouvons attendre d’eux dans les mois et les années à venir.

Capture d’écran: Microsoft / 343 Studios

343 Industries (2007)



Jeux récents: Halo 4 (Xbox One), Halo 5 (Xbox One), Master Chief Collection (Xbox One, PC)Jeux à venir: Halo Infinite (Xbox One, Xbox Series X / S, PC)

343 a été créé pour reprendre la franchise Halo et la propriété intellectuelle après la séparation de Bungie de Microsoft en 2007. Depuis la sortie du dernier jeu Halo de Bungie, Halo Reach en 2010, 343 a géré la franchise et développé Halo 4, Halo 5, Halo: The Master Chief Collection, et Halo Infinite de l’année prochaine, qui a été retardé en août. Et c’est ce sur quoi le studio travaille actuellement. Le prochain Halo, comme tous les principaux jeux Halo, sera Xbox et PC uniquement. 343 aide également à guider et à superviser d’autres projets Halo, tels que des livres, des bandes dessinées et des jeux dérivés.

Jeux de contrainte (2018)

Jeux récents: Contraste (Xbox One, PS4, PS3), We Happy Few (Xbox One, PS4, PC) Jeux à venir: TBA

Compulsion Games, l’un des nombreux studios rachetés par Microsoft lors de sa virée shopping en 2018, est probablement mieux connu pour We Happy Few. Ce jeu n’a pas été publié par Microsoft, mais par Gearbox, car le studio avait déjà conclu un accord avec la division d’édition de Gearbox avant l’acquisition de Microsoft. Avant We Happy Few, il a sorti Contrast, un jeu de lancement PlayStation 4. Quant à ce qu’il va faire ensuite, l’année dernière, le studio a sorti le dernier morceau de DLC pour We Happy Few, donc cela semble être fait avec ce jeu. Pour l’instant, nous ne savons pas vraiment sur quoi travaille le studio, mais il élargit son personnel. Les chances sont que tout ce sur quoi il travaille arrive probablement sur les consoles Xbox de nouvelle génération.

Capture d’écran: Microsoft / Double Fine

Double Fine Productions (2019)



Jeux récents: Rad (Xbox One, PS4, Switch, PC), Psychonauts in the Rhombus of Ruin (PS4 VR, PC VR), Full Throttle Remastered (PS4, Vita, PC, Mac, iOS) Jeux à venir: Psychonauts 2 (Xbox One, PS4, PC, Mac)

Double Fine a été racheté par Microsoft, un accord annoncé l’année dernière lors du point de presse Xbox E3 2019. Les jeux Double Fine récents ne sont pas toujours disponibles sur les consoles Xbox, comme les jeux pointer-cliquer remasterisés ou des titres plus petits comme Hack ‘n’ Slash. Le studio a l’habitude de créer des chouchous critiques qui ne se vendent pas toujours très bien, mais son prochain grand jeu pourrait être différent. Psychonauts 2, la suite tant attendue des débuts du studio en 2005, a suscité beaucoup d’enthousiasme, gagnant plus de 3 millions de dollars grâce au financement participatif. Mais ce jeu arrive sur plusieurs plates-formes, pas seulement sur Xbox One, nous ne savons donc toujours pas quelles futures exclusivités le studio pourrait ou non prévoir pour Microsoft. Avant d’être racheté par Microsoft, le fondateur et PDG de Double Fine, Tim Schafer, a déclaré à Variety qu’il ne voulait pas que le prochain jeu du studio soit une suite, mais qu’il souhaitait toujours faire un Brütal Legend 2 si l’argent le permet. J’ai entendu dire que Microsoft a beaucoup d’argent, donc cela pourrait être une option maintenant.

Divertissement inXile (2018)

Jeux récents: The Bard’s Tale IV: Barrow’s Deep (Xbox One, PS4, PC, Mac), Wasteland 3 (Xbox One, PS4, PC, Mac)Jeux à venir: À confirmer

Ramassé par Microsoft en 2018, aux côtés d’une liste d’autres studios, inXile Entertainment vient de publier Wasteland 3 sur plusieurs plates-formes. Il a également été publié sur Game Pass lors du lancement, signe de la nouvelle propriété du studio. Ayant juste sorti un gros jeu comme Wasteland 3, il est compréhensible que le studio ne soit pas disposé à savoir ce qui va suivre. Cependant, les offres d’emploi du studio inXile à la Nouvelle-Orléans (ouvert en 2015) recherchent des personnes pour aider à développer un «jeu de rôle de nouvelle génération». Cette même liste mentionne le désir de personnes expérimentées avec Unreal Engine 3 ou 4. Compte tenu des jeux passés du studio, qui étaient presque exclusivement des RPG, il semble hautement probable que son prochain jeu sera un grand RPG Xbox Series X / S développé principalement par son Équipe de la Nouvelle-Orléans. Mais rien d’officiel pour le moment.

Capture d’écran: Microsoft / Mojang

Studios Mojang (2009)



Jeux récents: Donjons Minecraft (Xbox One, PS4, PC, Switch), Minecraft Earth (iOS, Android) Jeux à venir: TBA (travail sur les mises à jour pour les projets Minecraft)

En 2009, Microsoft a acquis le studio derrière Minecraft, et depuis lors, l’éditeur a continué à travailler pour développer l’IP de Minecraft. Aujourd’hui, il existe plusieurs jeux dérivés, y compris Minecraft Dungeons de cette année, et même des plans pour un jeu de société et un film. Mais Mojang a créé des jeux non Minecraft dans le passé, comme Scrolls (maintenant connu sous le nom de Caller’s Bane) et le jeu gratuit de 2016, Crown and Council. Actuellement, le studio travaille sur des DLC et des mises à jour pour Minecraft, Minecraft Earth et Dungeons. Mais qui sait ce que l’avenir nous réserve? Il semble probable que d’autres jeux Minecraft sortiront au cours des prochaines années, mais il n’y a pas encore de détails.

Théorie des ninjas (2018)

Jeux récents: Bleeding Edge (Xbox One, PC), Hellblade: Senua’s Sacrifice (Xbox One, PS4, Switch, PC) Jeux à venir: Senua’s Saga: Hellblade II (Xbox Series X / S, PC), Projet: Mara (à confirmer)

Un autre des studios acquis par Microsoft en 2018, Ninja Theory est connu pour ses jeux d’action, comme Heavenly Sword, DMC et Hellblade. C’est également l’un des studios les plus fréquentés de Microsoft. En mars de cette année, Ninja Theory a sorti le jeu de combat en ligne Bleeding Edge sur Xbox One et PC. Il a également annoncé deux jeux à venir différents. Le premier est une suite de Hellblade, Senua’s Saga: Hellblade II, qui sera une exclusivité de la console Xbox. L’autre jeu, Project: Mara, dont nous ne savons pas grand-chose. Officiellement, il n’a pas de date de sortie ni même de plate-forme qui lui est attachée. Nous supposons qu’il sortira probablement pour au moins PC et très probablement Xbox. Ninja Theory décrit le jeu comme un «titre expérimental» qui se concentrera sur la «terreur mentale» et dont le studio espère qu’il lancera «ce qui pourrait devenir un nouveau moyen de narration».

Qu’est-ce que ça veut dire? Aucune idée. Mais il est clair que Ninja Theory est actuellement l’une des équipes les plus productives de Xbox Game Studios.

Capture d’écran: Microsoft / Obsidian Ent.

Divertissement d’obsidienne (2018)



Jeux récents: Pillars of Eternity II (Xbox One, PS4, Switch, PC, Mac), The Outer Worlds (Xbox One, PS4, Switch, PC), Grounded (Xbox One, PC) Jeux à venir: Autorisé (Xbox Series X / S, PC)

Fondé en 2003 puis racheté par Microsoft en 2018, Obsidian Entertainment est connu pour ses RPG primés et populaires, notamment Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity et South Park: The Stick of Truth. Cependant, sa version la plus récente était Grounded, un jeu qui partage plus en commun avec Minecraft ou Ark: Survival Evolved que Fallout ou D&D. Le prochain jeu d’Obsidian est un peu plus dans sa timonerie traditionnelle. Avowed arrive dans le futur pour Xbox Series X / S et PC et se situe dans le même univers que les jeux Pillars of Eternity. Cela ressemble aussi beaucoup à Elder Scrolls, ce qui est un peu drôle maintenant que Microsoft possède également Bethesda.

Jeux de terrain de jeu (2018)

Jeux récents: Forza Horizon 3 (Xbox One, PC), Forza Horizon 4 (Xbox One, PC) Jeux à venir: Fable (Xbox Series X / S, PC)

Avant que Microsoft n’acquière Playground Games en 2018, j’oublierais souvent qu’il faisait déjà partie de Xbox Studios. En effet, depuis que la société a été fondée en 2009, elle a travaillé exclusivement avec Turn 10 et Microsoft sur la populaire série Forza Horizon. Mais en 2018, Microsoft a officiellement introduit Playground dans la famille Xbox, et des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles il travaillait sur quelque chose de différent. Microsoft a confirmé ces rumeurs en juillet avec une bande-annonce pour une nouvelle Fable. Nous ne savons pas grand-chose au-delà du fait qu’il s’agit d’un redémarrage et que ce sera sur Xbox Series X / S et PC. Nous ne savons pas non plus ce qui va se passer avec la série Forza Horizon, et si Playground continuera à gérer les futures tranches.

Capture d’écran: Microsoft / Rare

Rare (2002)



Jeux récents: Battletoads (Xbox One, PC), Sea of ​​Thieves (Xbox One, PC)Jeux à venir: Everwild (Xbox Series X / S, PC)

L’un des plus anciens studios de Microsoft, Rare a longtemps travaillé sur les jeux Kinect dans la Xbox 360 et au début de l’ère Xbox One de Microsoft. Mais maintenant les choses ont changé. Le développeur qui a créé des jeux comme GoldenEye 007 et Banjo-Kazooie vient de publier un redémarrage de Battletoads sur Xbox One et PC. Et avant cela Sea of ​​Thieves, une version colorée et amusante des pirates, sortie en 2018, et continue d’être populaire aujourd’hui. Rare met encore à jour Sea, mais a annoncé que son prochain jeu est Everwild. Il a l’air magnifique, et bien qu’il sortira sur Xbox Series X / S et PC dans le futur, nous ne savons toujours pas vraiment de quel type de jeu il s’agit. Moi, je suis juste heureux de voir Rare faire des trucs comme Everwild et Sea of ​​Thieves au lieu d’un tas de titres de merde Kinect.

La Coalition (2010)

Jeux récents: Gears 5 (Xbox One, PC), Gears Tactics (PC), Gears of War 4 (Xbox One, PC) Jeux à venir: TBA (mises à jour de Gears 5 et Gears Tactics)

La Coalition a commencé sa vie sous le nom de Zipline Studios en 2010, puis en 2011 est devenue Microsoft Games Studios Vancouver et a lancé Microsoft Flight. En 2012, il est devenu Black Tusk Studios et l’E3 suivant, il a taquiné un jeu sans nom. Ce jeu a été mis en conserve lorsque, en 2015, le studio est devenu The Coalition. Désormais, le studio se concentre sur le support et la création de nouveaux jeux dans la franchise Gears of War, de la même manière que 343 gère Halo. Sa version la plus récente était Gears 5. (Gears Tactics a été développé par Splash Damage avec l’aide de la Coalition.) À l’heure actuelle, le studio aide à soutenir Tactics et continue de mettre à jour Gears 5. Mais nous pouvons supposer qu’un nouveau Gears de Le jeu de guerre arrive – probablement pour les systèmes Xbox de nouvelle génération – dans quelques années, et la Coalition sera très probablement le studio qui le gère.

Capture d’écran: Microsoft

L’initiative (2018)



Jeux récents: aucunJeux à venir: TBA

Officiellement, nous savons très peu de choses sur ce que fait réellement The Initiative, un studio que Microsoft a fondé à Santa Monica en 2018. Les rumeurs suggèrent qu’il pourrait travailler sur quelque chose lié à Perfect Dark. Et dans une interview en 2018, le directeur de la Xbox, Phil Spencer, a déclaré que le studio travaillait peut-être sur une adresse IP du passé. Mais rien d’officiel n’a été confirmé. Tout ce que nous savons, c’est qu’il travaille sur un jeu qui sortira un jour. Probablement.

Turn 10 Studios (2001)

Jeux récents: Forza Motorsport 7 (Xbox One, PC), Forza Motorsport 6 (Xbox One), Forza Motorsport 5 (Xbox One) Jeux à venir: Forza Motorsport (Xbox Series X / S, PC)

Turn 10 Studios est le Old Faithful des Xbox Game Studios. Il existe depuis presque toujours et a régulièrement publié un nouveau jeu Forza tous les deux à trois ans. Bien qu’il soit possible que ce studio se lance et fasse quelque chose de totalement nouveau dans un avenir lointain, dans un proche avenir, il a été confirmé qu’il travaillait en fait sur le prochain jeu Forza. Officiellement, il n’a pas de numéro après lui, mais je suppose qu’un 8 apparaîtra à la fin de son nom d’ici à sa sortie sur Xbox Series X / S et PC … probablement l’année prochaine.

Capture d’écran: Microsoft / Undead Labs

Laboratoires des morts-vivants (2018)



Jeux récents: State of Decay 2 (Xbox One, Xbox 360, PC), State of Decay (Xbox One, PC) Jeux à venir: State of Decay 3 (Xbox Series X / S, PC)

Des morts-vivants! Aimez-les ou détestez-les, ce sont de grandes entreprises et, en 2011, Microsoft s’est associé à un studio relativement nouveau pour apporter son prochain jeu de zombies sur Xbox 360 (il est arrivé plus tard sur PC et Xbox One.) Ce jeu, State of Decay est devenu un énorme succès et a obtenu une suite en 2018. Ce jeu a également été un grand succès, et la même année, Microsoft a officiellement acheté Undead Labs. Le studio travaille actuellement sur State of Decay 3 récemment annoncé pour Xbox Series X / S et PC. Il contiendra des zombies. (Spoilers.) Comme beaucoup de jeux exclusifs à venir de Microsoft, nous n’avons pas de date de sortie réelle ni même d’année. Mais nous pouvons supposer que certains d’entre eux, comme SoD3, seront disponibles dans un an ou deux.

Bord du monde (2019)

Jeux récents: Age of Empires II: Édition définitive (PC) Jeux à venir: Age of Empires IV

Arrêtez-moi si vous avez déjà entendu celui-ci, mais en 2019, Microsoft a créé World’s Edge, un nouveau studio, pour contrôler et gérer l’une de ses franchises de jeux populaires, Age of Empires. Oui, c’est la même chose que Microsoft a fait pour Gears of War et Halo. Mais cela a fonctionné pour ces franchises, il est donc logique de suivre ce manuel. L’année dernière, le studio a sorti Age of Empires II: Definitive Edition pour PC. Pour l’avenir, l’équipe travaillera avec Relic Entertainment sur le prochain jeu de la franchise, Age of Empires IV.

Publication des studios de jeux Xbox

Il ne s’agit pas d’un studio de développement de jeux comme les autres, mais de la branche éditoriale de Xbox Game Studios, et bien qu’il publie tous les jeux de premier plan comme Halo et Gears, il aide également à publier des jeux indépendants et des titres de divers partenaires. Il a récemment, par exemple, publié Tell Me Why, de Dontnod Entertainment. Et il publiera tous les jeux à venir de tous ces studios dont nous venons de parler.

Capture d’écran: Bethesda

Bientôt ajouté: huit studios Bethesda

Enfin, avec la nouvelle que Microsoft achète Bethesda, cela signifie qu’à l’avenir (une fois l’accord finalisé), tous les jeux Bethesda feront partie de la famille Xbox Game Studios. Comment tout cela fonctionnera est quelque chose qui deviendra plus clair avec le temps, mais pour l’instant, cela signifie que les futurs jeux comme The Elder Scrolls VI et Starfield, ainsi que les futurs jeux Doom, Wolfenstein et Fallout, pourraient être potentiellement publiés en tant que console Xbox- titres exclusifs.

Selon Phil Spencer, vice-président exécutif des jeux de Microsoft, cela sera déterminé au cas par cas, ce qui laisse la possibilité à certains jeux d’atterrir également sur PS5 ou Switch. Et des jeux comme The Elder Scrolls Online et Doom Eternal sont confirmés pour arriver sur PS5 à l’avenir. Il semble donc que les jeux Bethesda resteront multiplateformes, mais ce ne sera pas nécessairement le cas pour toujours.

Avec tous ces studios travaillant sur une longue liste de gros jeux pour la Xbox de nouvelle génération, il semble que Microsoft essaie d’éviter les plaintes auxquelles il a été confronté de dernière génération. À savoir, qu’il n’y avait tout simplement pas beaucoup de jeux de première partie sortis au cours du cycle de vie de la Xbox One.

Bien sûr, seul le temps nous dira quand ces jeux sortiront, ou même s’ils sortiront tous. Pour l’instant, il semble que Xbox Game Studios ait quelques années à venir. Et étant donné que tous ces jeux à venir seront publiés sur Xbox Game Pass, de nombreux joueurs auront également des années bien remplies.