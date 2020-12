Les Redmond n’ont pas révélé leur intention d’étendre les eSports sur Xbox Series X ou similaire.

Si vous êtes passionné par l’eSport, vous connaissez sûrement certains des nombreux espaces dédiés qui organisateurs de tournois ils utilisent pour gérer leurs événements. Comme il s’agit d’un sujet très vaste, il existe certains sites Web plus spécialisés que d’autres; mais parmi les généraux, celui qui se démarque particulièrement est Smash.gg. Comme son nom l’indique, c’est la série Super Smash Bros.de Nintendo qui lui a donné sa popularité, mais elle accueille également des compétitions de Fortnite, Soul Calibur VI, Brawlhalla, Valorant, Mortal Kombat 11, Dragon Ball Fighter Z, Yu-Gi -Oh! Liens de duel et bien d’autres. Et maintenant, il a un important acheteur: Microsoft.

Le joueur argentino-américain Juan DeBiedma, mieux connu sous le nom de Hungrybox, notifie sur son compte Twitter que le site Web en question affiche désormais un onglet déroulant qui dit “Smash.gg a été acquis par Microsoft!” Cliquer dessus pour l’agrandir avec un court texte qui approfondit un peu le sujet: “Aujourd’hui, nous sommes ravis de franchir la prochaine étape de notre voyage en rejoignant Microsoft pour renforcer nos relations existantes et explorer de nouvelles opportunités. Smash.gg restera une plate-forme eSports en libre-service accessible aux organisateurs de tournois de toutes les communautés de joueurs. “

Smash.gg améliorera sa portée et son échelle après cet achat Peu de temps après, le compte officiel Smash.gg a publié un court fil de discussion sur le même réseau social, indiquant que son équipe “bénéficiera de ressources et d’un soutien supplémentaires dans le cadre de la équipe services et contenu Microsoft “, avec la certitude qu’avec le temps, ils pourront” élargir l’échelle et la portée “de leur marque. Les gens de Redmond n’ont pas encore fourni de détails sur leurs plans pour cet achat.

Il ne serait pas déraisonnable de penser qu’à l’avenir, Xbox Series X | S pourrait héberger cette plate-forme en tant qu’application interne, ou quelque chose de similaire. En revanche, la relation entre Nintendo et Microsoft s’est avérée assez fructueuse par le passé, avec l’arrivée de personnages comme le duo Banjo & Kazooie ou Steve et ses compagnons Minecraft.

