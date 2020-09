Microsoft a annoncé avoir acquis ZeniMax Media, la société mère de Bethesda et de ses nombreux studios. Ces studios sont à l’origine de grandes franchises de jeux vidéo, notamment Doom, Fallout, Elder Scrolls, etc.

Dans un article de blog Xbox annonçant l’acquisition, Phil Spencer, responsable de la Xbox, a expliqué que cet accord incluait les studios derrière des franchises telles que The Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein, Doom, Dishonored, Prey et Quake, ainsi que des jeux inédits comme Starfield. Il mentionne également que Bethesda était tôt pour soutenir Game Pass avec des offres telles que The Elder Scrolls, et que la bibliothèque de Bethesda sera ajoutée au service.

« Comme nous, Bethesda croit passionnément en la création d’un large éventail d’expériences créatives, en explorant de nouvelles franchises de jeux et en racontant des histoires de manière audacieuse », a déclaré Spencer. «Tout leur excellent travail se poursuivra bien sûr et se développera et nous sommes impatients de les doter des ressources et du soutien de Microsoft pour étendre leurs visions créatives à davantage de joueurs de nouvelles manières pour vous.

Par ailleurs, l’annonce de Bethesda a mis une étiquette de prix sur l’acquisition à 7,5 milliards de dollars.

Cette histoire se développe.