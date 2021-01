Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 23/01/2021 08h26

Le jour d’hier, Microsoft a annoncé que les prix de Xbox Live Gold ils augmenteraient de façon permanente, mais maintenant ils le regrettaient et disaient que ce ne serait plus le cas. De plus, tous les titres gratuits n’auront plus besoin d’un abonnement actif au service pour pouvoir jouer.

Voici la déclaration de Microsoft:

«Nous avons fait une erreur aujourd’hui et vous avez eu raison de nous le faire savoir. Se connecter et jouer avec ses amis est une partie vitale des jeux vidéo et nous ne pouvions pas répondre aux attentes des joueurs qui comptent dessus tous les jours. En conséquence, nous avons décidé de ne pas augmenter le prix du Xbox Live Gold. Nous profiterons également de ce moment pour aligner Xbox Live sur la façon dont nous voyons nos joueurs. Les titres gratuits ne nécessitent plus d’abonnement Xbox Live Gold. Nous travaillons à changer cela dès que possible dans les mois à venir. Si vous êtes un membre Xbox Live Gold, le prix que vous payez déjà sera honoré. Les nouveaux membres peuvent continuer à profiter de Xbox Live Gold au même prix que d’habitude. »

La source: Xbox

