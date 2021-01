Phil Spencer aimerait pouvoir fabriquer plus de consoles, mais indique qu’ils font de leur mieux pour répondre à la demande.

Dans une semaine, le neuvième génération des consoles seront de deux mois à Microsoft. La Xbox Series X et la Xbox Series S sont sorties le 10 novembre 2020, marquant le meilleur lancement en termes de ventes de l’histoire de la société. Bien sûr, de nombreux joueurs ne peuvent toujours pas acheter une console en raison de problèmes de stock, quelque chose qui se produit également avec PlayStation 5.

On ne les retient pas, on les fait aussi vite qu’on peut Phil SpencerSur le dernier podcast de Larry Hryb, il était Phil Spencer, Patron de la Xbox. Le manager a évoqué le présent et l’avenir de la marque, mais aussi les problèmes de stock des consoles, puisqu’elles ne peuvent pas couvrir la demande pour le moment. Le PDG a déclaré que cela est répandu dans l’industrie aujourd’hui, mais qu’il aimerait pouvoir fabriquer des consoles. plus rapide.

“Quelques personnes [me preguntan] ‘Pourquoi pas tu as fait plus? Pourquoi n’avez-vous pas commencé plus tôt? Pourquoi ne les avez-vous pas envoyés plus tôt? […] Tout se résume à la physique et à l’ingénierie. Nous ne les retenons pas [las consolas]. Nous les fabriquons aussi vite que nous le pouvons“, a insisté Spencer. Il faut se rappeler que le patron de la Xbox a reconnu que la production de la Xbox Series avait commencé après celle de la PS5.

Phil Spencer voulait indiquer clairement que Microsoft fait tout ce qui peut: “Nous avons toutes les chaînes de montage en marche. J’étais au téléphone la semaine dernière avec Lisa Su d’AMD:” Comment en obtenir plus? ” […] C’est quelque chose dans lequel nous travaillons constammentLe manque de stock est quelque chose pour lequel Spencer est même allé jusqu’à s’excuser.

Nous travaillons aussi dur que possible; J’apprécie la patience des gens Phil Spencer“De toute évidence, PlayStation 5 a un très rare. Quand vous regardez les cartes graphiques d’AMD et de Nvidia … Il y a beaucoup de choses intéressantes dans les jeux vidéo en ce moment. Les ventes de consoles et de jeux n’en sont qu’un signe. Le matériel est rare, mais nous sommes travailler tres dur comme nous pouvons. Les équipes sont incroyablement dévouées. J’apprécie la patience des gens pendant que nous travaillons pour en faire plus “, a terminé Spencer. Microsoft a déjà fait remarquer qu’il y aura des problèmes de stock jusqu’au printemps.

Microsoft, en tant qu’entreprise mondiale, a déclaré se concentrer sur les jeux vidéo et cela est palpable dans le engagement de Xbox pour continuer à fabriquer des consoles pour essayer de répondre à la demande. Bien sûr, la marque a clairement indiqué qu’elle continuerait sans donner de données de vente pour les consoles, bien qu’elles dépassent PS5. Il est également intéressant de se rappeler que Phil Spencer pense que Bethesda sera très importante pour l’avenir de la Xbox.

En savoir plus: Xbox, Xbox Series S, Xbox Series X, Microsoft et Phil Spencer.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');