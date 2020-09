Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Malheureusement pour Microsoft, toutes les informations sur la Xbox Series S ont été révélées plus tôt que prévu, car diverses fuites ont révélé ses spécifications, son prix et sa date de sortie.

L’entreprise n’avait d’autre choix que de changer de stratégie et de révéler officiellement des détails sur la console économique. Nous savons que Microsoft avait déjà tout prêt pour la présentation de la Xbox Series S, car Phil Spencer a reconnu qu’ils allaient organiser un événement dans les prochains jours.

De toute évidence, cela ne s’est pas produit en raison des fuites, la société a donc fait ses annonces d’une manière différente et plus directe. C’est un fait que Microsoft avait déjà enregistré une présentation sur Xbox Series X et S, car ce matin, elle a été complètement divulguée.

C’était la présentation originale de la Xbox Series S

L’utilisateur de Twitter connu sous le nom de Walking Cat (@ _h0x0d_) a partagé aujourd’hui une série de vidéos qui ont attiré l’attention des joueurs pour une bonne raison. Il s’agit de l’événement de révélation original de la Xbox Series S et de tous les détails sur la Xbox Series X.

La vidéo divisée présente divers membres Xbox, dont Phil Spencer, Liz Hamren, Sarah Bond et Cindy Walker. Ils commentent tous les différences entre les deux consoles et font des annonces importantes.

Comme vous pouvez le voir, l’émission originale allait révéler toutes les actualités que nous connaissons déjà maintenant, comme le prix et la date des deux consoles, des informations sur l’extension de Xbox All Access et l’arrivée d’EA Play sur Xbox Game Pass.

Cela dit, il est clair que le format de la révélation de la Xbox Series S allait être très différent. Cependant, après les fuites, Microsoft n’a eu d’autre choix que de supprimer la présentation.

Heureusement, la société a bien résolu la situation jusqu’au bout et l’impact de ses annonces a été très positif auprès de la communauté des joueurs, notamment en raison du prix attractif de ses consoles et des nouveaux avantages du Xbox Game Pass.

La Xbox Series X et la Xbox Series S seront disponibles le 10 novembre. Regardez ce lien pour toutes les nouvelles liées aux nouvelles consoles.

