Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 06/11/2020 18:13

Le mois passé, Microsoft ont révélé qu’ils ont passé plus de 500 000 heures à tester tous les jeux rétrocompatibles de Xbox, pour s’assurer que le système fonctionne de la meilleure façon possible. Maintenant, un autre fait intéressant a également été partagé et vous pouvez le découvrir ici.

Lors d’un récent entretien avec Inverse, Jason Ronald, directeur de la gestion des programmes, a expliqué que chaque jeu nécessitait entre 16 et 24 heures de test, et Microsoft Il a fallu plus de 500 personnes pour jouer chaque titre trié par priorité.

«Nous avons fait plusieurs tests au cours de la dernière année, ce qui a pris entre 16 et 24 heures pour chaque match. Nous avions une armée de testeurs, environ 500, qui ont testé chacun d’entre eux en fonction de leur priorité. S’ils trouvaient des problèmes, notre équipe de compatibilité descendante les résoudrait, sans que les développeurs n’aient à faire quoi que ce soit. “

Phil Spencer, chef Xbox, a précédemment souligné que Microsoft prévoit d’exécuter tous les jeux de Xbox One sur les séries X et S depuis le premier jour. En plus que 600 titres Xbox et Xbox 360 seront également jouables.

La source: Inverse

Black Panther 2 est toujours sur le calendrier de sortie de Disney

Rodolfo Léon

Editeur chez atomix.vg Gamer, cinéphile et amateur de culture pop.