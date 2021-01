Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

L’ère numérique ne s’arrête pas et les progrès de l’interaction avec les personnes, ou avec les machines, continuent de surprendre, notamment ce qui est prévu pour l’avenir. Petit à petit, la technologie s’est installée en termes de relations de communication de base, c’est pourquoi aujourd’hui il est très courant de traiter avec un chatbot dans le service client. Eh bien, pour Microsoft, il y a des niveaux plus élevés et la société envisage déjà de garder une personne décédée en vie numériquement.

La technologie fait référence à la création d’une version numérique d’une personne spécifique

Selon un rapport de Popular Mechanics, en décembre 2020, Microsoft s’est inscrit auprès de la technologie United States Patent and Trademark Office qui permettrait de créer un chatbot spécifique à une personne. Le document, dont le brevet est appelé Création d’un bot de conversation conversationnelle d’une personne spécifique, détaille l’utilisation des informations numériques disponibles sur la personne pour créer une version virtuelle avec laquelle interagir de différentes manières, même après la mort.

En ce sens, Microsoft souligne que grâce à la collection d’éléments audiovisuels, il est possible de créer un chat bot de n’importe qui, atteignant un niveau tel qu’un modèle 2D ou 3D pourrait être créé qui montre des expressions, des mouvements et utilise même le ton. la voix de la personne. Pour nourrir ce système, tous les types de contenus que l’internaute possède sur le réseau seraient utilisés, tels que des images, des échantillons vocaux, des publications sur les réseaux sociaux et des documents, c’est-à-dire des données sociales numériques.

Le boss IA dans Metal Gear Solid: Peace Walker

À quel point cela pourrait-il être controversé? En bref, cela pourrait être en termes de gestion de l’information et en termes de relation des gens avec une version numérique d’une personne déjà décédée. En ce sens, cette technologie fait référence à The Boss AI, un appareil présenté dans Metal Gear Solid: Peace Walker et qui était chargé d’informations de The Boss, déroutant Big Boss après avoir écouté son mentor et confirmé que c’était sa voix et ses idées. qui ont été exprimés à travers ce médium.

