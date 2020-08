La société Xbox fait valoir que la perte de l’Unreal Engine sur iOS et Mac nuit aux développeurs.

La bataille continue entre Epic Games et Apple, tout cela grâce à Fortnite et à la répartition des revenus dans l’App Store. Cela a commencé à la mi-août, lorsque Epic a ajouté de nouvelles options de paiement externe au jeu, dans sa version mobile. Ce qui a provoqué le retrait de Fortnite sur iOS et Android, et un procès ultérieur de lui avec une vidéo promotionnelle contre Apple. Mais maintenant, un nouveau nom rejoint maintenant le conflit pour la défense des pères de Gears of War. On parle de Microsoft, qui ont délivré un document aux tribunaux américains pour demander bloquer les actions punitives avec ceux qui menacent ceux de Cupertino.

Pour ceux qui ne le savaient pas, la semaine dernière, Apple a menacé de retirer toutes les autorisations de développement d’Epic Games sur iOS et Mac à partir du 28 août, en réponse aux actions – et au procès – de la société. C’est un mouvement qui irait au-delà de Fortnite, qui affecterait également des produits comme Unreal Engine sur ces plateformes même si elles ne sont pas à l’origine de discorde. Cela a conduit les auteurs de Fortnite à adresser une pétition aux forces de l’ordre une ordonnance restrictive contre Apple, réclamant une réponse excessive, ce qui empêche des actions punitives comme celle-ci au cours d’une procédure judiciaire ouverte.

Et Microsoft a fait la même chose maintenant, avec un document judiciaire au nom de Kevin Gammill, PDG de son programme Game Developer, et partagé par le PDG de Xbox, Phil Spencer, où la société affirme que « refuser à Epic l’accès au SDK Apple et à d’autres outils de développement l’empêchera de donner Prise en charge d’Unreal Engine sur iOS et macOS, et cela mettra l’Unreal Engine, et tous les créateurs de jeux vidéo qui ont créé, créent ou pourraient créer des jeux dessus, dans une situation désavantageuse. «

« Arrêt par Apple de la capacité d’Epic à développer et à prendre en charge Unreal Engine pour iOS et macOS nuira aux créateurs de jeux et aux joueurs« Microsoft allègue, en défense d’une motion limitant les actions punitives d’Apple pendant le litige. Si quelqu’un est surpris par cette défense par propriétaires de xbox, Nous vous rappelons qu’il y a quelques semaines, il a été confirmé que xCloud ne serait pas disponible sur iOS, avec une déclaration où ils accusent Apple de donner systématiquement un traitement inégal aux jeux dans son magasin. De son côté, Apple affirme qu’Epic Games a demandé en juin un traitement favorable pour ses produits dans l’App Store, similaire à celui qu’Amazon propose avec le store.

En savoir plus sur: Apple, Epic Games, Microsoft, App Store, Fortnite et Unreal Engine.

googletag.cmd.push(function() { var g = '/241667871/3DJuegos/homepage/news'; googletag.pubads().disableInitialLoad(); googletag.defineSlot(g, [[1,1], [728,90], [1008,350], [970,250], [980,250], [980,90], [2,1]], 'dfp-masthead').setTargeting("Pos", ["top"]).addService(googletag.pubads());// masthead googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-atf').setTargeting("Pos", ["1"]).addService(googletag.pubads()); // mpu atf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-mtf').setTargeting("Pos", ["2"]).addService(googletag.pubads()); // mpu mtf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-btf').setTargeting("Pos", ["3"]).addService(googletag.pubads()); // mpu btf googletag.defineSlot(g, [[970, 250], [970, 180], [970, 90], [728, 90]], 'dfp-footer').setTargeting("Pos", ["footer"]).addService(googletag.pubads()); // masthead_footer googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-thin').setTargeting("Pos", ["thin"]).addService(googletag.pubads()); // thin_Banner[624,78] googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-inread').setTargeting("Pos", ["inread"]).addService(googletag.pubads()); // inread googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-cintillo').setTargeting("Pos", ["cintillo"]).addService(googletag.pubads()); // cintillo googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-interstitial').setTargeting("Pos", ["interstitial"]).addService(googletag.pubads()); // interstitial googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-oop').setTargeting("Pos", ["oop"]).addService(googletag.pubads()); // out_of_page googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.pubads().setTargeting("console_name", ["pc"]).setTargeting("publisher", ["epic-games"]).setTargeting("genre", ["acción","battle-royale","shooter"]).setTargeting("game", ["fortnite"]).setTargeting("url_sha1", "c4aa5c93204a7932c4fd04638a121b205d78d93b");

googletag.enableServices();

});

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');