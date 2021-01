Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La nouvelle génération de Xbox est arrivée en novembre et malgré le fait que les Xbox Series X et S soient déjà sur le marché, la spéculation sur un troisième modèle s’est enflammée après qu’il a été confirmé que Microsoft a enregistré une marque qui implique le nom de son nouvelles consoles, cependant, il n’y a aucune raison de jeter les cloches en vol.

Xbox Series XS? Oui, le record est réel

Ces derniers jours, l’enregistrement de la marque déposée par Microsoft le 29 décembre, qui représente le nom Xbox Series XS, s’est transcendé. En conséquence immédiate, certains fans ont considéré que c’était un indice pour un troisième modèle de la nouvelle génération de Xbox et certains se sont même aventurés à dire, sans aucune base, qu’il s’agirait d’un troisième modèle avec la puissance de la Xbox Series X, mais axé sur l’environnement numérique, comme la Xbox Series S.

Cependant, la lecture de l’enregistrement de la marque et de ses sections ne donne pas plus d’informations que celles qui sont généralement placées pour l’électronique de divertissement, comme dans le cas des consoles, et en réalité, rien n’indique un nouveau modèle de la série Xbox.

En réalité, cela ne semble pas être plus que la couverture par Microsoft pour protéger le nom de la Xbox Series X et de la Xbox Series S, et pour revendiquer des droits si le nom de la Xbox Series XS est utilisé. Comme vous le savez, les entreprises enregistrent souvent leurs noms de marque, ainsi que certaines variantes dont quelqu’un pourrait abuser.

Jusqu’à présent, la seule chose officielle dans le monde de la Xbox est que la Xbox Series X s’est bien vendue, puisque la console a été épuisée à chaque ouverture de prévente, tandis que la Xbox Series S a une disponibilité et pour de nombreux joueurs, ce sera leur porte d’entrée. entrée à la Next-Gen.

