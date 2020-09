Microsoft n’a évidemment pas fini d’élargir son catalogue de studios propriétaires.

Quand Microsoft a annoncé avoir acquis quatre studios en juin 2018 et deux autres d’ici la fin de l’année, certains experts ont estimé que c’était suffisant; la secousse son catalogue de première partie nécessaire. Un an plus tard, Microsoft a acheté encore plus de studios, et beaucoup ont dit la même chose.

Cette semaine, le géant du logiciel a payé 7,5 milliards de dollars pour ZeniMax, une vente qui comprend Bethesda, id Software, Arkane et de nombreux autres studios, doublant la taille du groupe propriétaire de Microsoft. Et celui-là aussi n’est peut-être pas la fin.

S’adressant à Cnet, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré que son entreprise envisagerait d’acheter encore plus de studios à l’avenir.

«Nous chercherons toujours des endroits où il y a cette communauté de but, de mission et de culture», a-t-il déclaré.

La vision de Nadella pour la marque Xbox est qu’elle soit un acteur beaucoup plus important dans le domaine du divertissement, et cela signifie des logiciels.

«Le contenu n’est que l’ingrédient incroyable de notre plate-forme dans lequel nous continuons d’investir», a-t-il déclaré, soulignant l’investissement continu de la société dans Xbox Game Pass.

Nadella a également expliqué pourquoi Microsoft est catégorique sur l’achat de studios déjà établis. « Vous ne pouvez pas vous réveiller un jour et dire: » Laissez-moi construire un studio de jeux « , a-t-il déclaré.

«L’idée d’avoir du contenu est de nous permettre d’atteindre des communautés plus larges.»

Jusqu’à présent, Microsoft a eu au moins une acquisition majeure chaque année depuis 2018, donc l’année prochaine, il pourrait amener plus de studios indépendants dans le giron.