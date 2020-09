Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Apple a récemment été dans la ligne de mire de différents secteurs et pas précisément à cause de ses produits, mais à cause de ses politiques et pratiques concrétisées dans l’App Store, qui ont abouti à un fort conflit avec Epic Games et à une série de critiques sur ce qui est considère qu’il s’agit d’une position fermée d’une entreprise qui, à un moment donné, a soulevé le drapeau de la «rébellion». En ce sens, Microsoft et son service de jeu en nuage, Project xCloud, font partie de cette relation tendue et malgré le fait qu’Apple cède un peu, la société de Redmond n’est pas contente.

Aujourd’hui, Apple a annoncé un changement dans les directives de l’App Store qui permettra aux services de jeux en nuage tels que STADIA et Project xCloud de fonctionner. C’est précisément ce deuxième service qui a donné lieu à la polémique car si son fonctionnement sur les appareils iOS a été garanti, la manière dont il devra être proposé aux utilisateurs n’est pas du goût de Microsoft. Dans un communiqué à The Verge, la société a exprimé son mécontentement face aux particularités qu’Apple a réservées pour permettre à Project xCloud de fonctionner sur ses appareils, ce qui est loin de la simple proposition et d’un accès immédiat à une expérience de jeu vidéo que le service propose. .

En ce sens, Microsoft, par l’intermédiaire d’un porte-parole, a déclaré: «C’est toujours une mauvaise expérience pour les clients. Les joueurs veulent accéder directement à un jeu à partir de leur catalogue sélectionné dans une application, comme ils le font avec des films ou et ne pas être obligé de télécharger plus de 100 applications pour jouer à des jeux individuels à partir du cloud. Nous nous engageons à placer les joueurs au centre de tout ce que nous faisons, et offrir une expérience formidable est au cœur de cette mission. «

Conformément aux modifications établies par Apple, Project xCloud sera présenté dans l’App Store comme une application contraignante et chaque jeu disponible pour le service, à partir du catalogue Xbos Game Pass Ultimate, doit être inclus en tant qu’application distincte. L’expérience de jeu ne sera pas, du moins dans sa partie initiale, dans l’environnement Microsoft et passera par le filtre imposé par la société de Cupertino à ce moment-là.

