Le Microsoft Flight Simulator récemment publié a été joué par plus d’un million de personnes.

C’est selon l’éditeur Microsoft, qui a déclaré dans un article de blog que le titre avait été le plus gros lancement d’un nouveau PC pour son service d’abonnement Xbox Game Pass.

Microsoft Flight Simulator est sorti le 18 août. Depuis lors, les joueurs ont effectué plus de 26 millions de vols et parcouru un énorme milliard de miles virtuels.

«Au cours de chacun de ces milliards de kilomètres, nous avons été ravis de voir la communauté de simulation de vol profiter du simulateur et contribuer à améliorer l’expérience grâce à leurs commentaires continus, tout en accueillant et en formant de nouveaux pilotes de simulation», a déclaré Jorg Neumann, responsable de Microsoft Flight Simulator. .

« Le lancement marque le début d’un voyage pour nous et ce n’est que le début. Il y a beaucoup plus à venir sur notre itinéraire de vol, y compris les mises à jour du monde, les mises à jour de la carte SIM et les futurs DLC thématiques. Microsoft Flight Simulator est le billet pour quiconque a déjà rêvé de voler ou d’explorer le monde. Le ciel appelle. «

Après sa sortie, Microsoft Flight Simulator a atteint la deuxième place du Top Ten Steam. Le cabinet d’études Jon Peddie estime que le titre générera 2,6 milliards de dollars de ventes de matériel informatique.











