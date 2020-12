Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 18/12/2020 11h02

Microsoft Flight Simulator est devenu l’un des plus gros succès PC cette année. Quelques jours après son lancement en août, il a été révélé que ce titre était devenu le jeu Xbox Game Pass le plus rapide pour PC à avoir dépassé le million de joueurs. Maintenant, aujourd’hui, il a été révélé que Cet épisode a déjà dépassé la barre des deux millions de joueurs en un temps record pour la série.

Dans un article récent sur le site Xbox, Jorg Neumann, responsable de Microsoft Flight Simulator, a révélé qu’au cours des 35 ans d’histoire de la série, L’édition 2020 de Microsoft Flight Simulator est devenue le titre qui a dépassé l’objectif de deux millions plus rapide de pilotes uniques. Voici ce qu’il a commenté dans son message de remerciement:

«Cela a été rendu possible par l’incroyable communauté de fans, de pilotes du monde réel, de passionnés de vol et de voyageurs virtuels qui ont adopté la nouvelle simulation depuis son arrivée le 18 août et en ont fait le plus grand lancement de jeu de l’histoire. Xbox Game Pass pour PC. Au nom de toute l’équipe, un immense merci à tous les fans qui ont pris leur envol et qui explorent notre monde tout en découvrant la magie du vol avec nous.