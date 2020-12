De plus, ils promettent de nouvelles surprises à l’occasion de la mise à jour avec prise en charge de la réalité virtuelle.

Microsoft Flight Simulator bat des records à toute vitesse. Le réalisme offert par le dernier opus de l’une des sagas les plus anciennes de l’industrie, a conduit à plus de deux millions de joueurs depuis son lancement. C’est le titre de la série qui a atteint ce chiffre le plus rapidement.

C’est le jeu qui a atteint les 2 millions de joueurs les plus rapides de l’histoire de la sagaPour célébrer le jalon, de Microsoft Ils ont annoncé des nouvelles concernant Flight Simulator, des surprises prometteuses avec le lancement de la mise à jour qui prendra en charge la réalité virtuelle à partir du 22 décembre. Tous les propriétaires de jeux recevront une livrée unique sur le thème de Microsoft Flight Simulator pour l’avion de lancement et pourront également voler dans les mêmes couleurs adorables portées par les chiens Rufus et Sam dans leur Pitts Special. En outre, la neige sera ajoutée en temps réel et ils décoreront les surfaces gelées avec réalisme pour que le jeu soit en fonction du temps dans lequel nous sommes.

De plus, Microsoft et Asobo Studio ont révélé d’autres détails curieux récoltés par le jeu ces mois-ci depuis son lancement. Il a été réalisé plus de 50 millions de vols et a enregistré plus de 3,5 milliards de miles de vol à ce jour, soit l’équivalent de 19 vols aller-retour de la Terre au Soleil ou 400 000 fois dans le monde.

Lors de la dernière édition de Les Game Awards Il a été confirmé que Flight Simulator débarquera sur Xbox Series à l’été 2021. Ses responsables ont prévu trois mises à jour majeures et prévoient d’inclure 4 ou 5 nouvelles mises à jour mondiales dans les mois à venir. Nous vous recommandons notre analyse du jeu pour en savoir beaucoup plus.

