La proposition de Simulateur Microsoft Flight Simulator Il a été l’une des grandes surprises depuis son apparition. Grâce à cela, nous avons pu parcourir le monde en un instant où ce n’était pas possible, retrouver le contact avec des lieux surprenants et même voir notre lieu de naissance sous un autre angle. Bien sûr, c’est une expérience prévue pour PC et qui, à l’avenir, viendra sur Xbox Series X. Mais, Et la Xbox One?

Merci à un entretien récent Avec le support Eurogamer, nous avons pu apprendre quelques faits intéressants du directeur éditorial du jeu, Jorg Neumann, et ce que nous pourrions voir à l’avenir avec ce jeu. Apparemment, l’étude n’exclut pas vraiment l’arrivée de Microsoft Flight Simulator sur Xbox One, même s’ils savent que c’est un grand défi à relever, surtout quand il s’agit de mémoire.

Simulateur de vol | Microsoft

Bien sûr, ils demandent d’abord de la patience pour pouvoir terminer la version Xbox Series et voir comment cela fonctionne pour, de cette manière, pouvoir ouvrir de nouvelles voies. Il assure qu’ils ne ferment jamais les portes et qu’il sait qu’il existe d’autres options, même s’il est encore trop tôt pour en parler. Mais ce qui nous montre clairement, c’est qu’ils n’excluent pas que les joueurs Xbox One puissent venir de cette expérience incroyable.

Microsoft Flight Simulator est actuellement disponible sur PC et même présent sur Xbox Game Pass, étant l’un des titres dont la première est prévue pour la série Xbox à l’été de cette année. Sa proposition a réussi à amener de nombreux joueurs à parcourir le monde avec l’intention de connaître d’autres endroits ou même de renouer avec les parties du monde qui leur ont été spéciales. Sans aucun doute, une proposition qui prend soin de chaque détail pour lui donner cette touche de réalité qui le rend unique.