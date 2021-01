Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 20/01/2021 10h17

Microsoft Flight Simulator C’est l’un des jeux les plus impressionnants sur PC. Heureusement, les utilisateurs de Xbox Series X | S auront également l’occasion de profiter de ce titre, même si nous ne savons pas encore exactement quand cela se produira. Cependant Les joueurs Xbox One auront-ils également la chance de prendre leur envol?

Bien que dans l’annonce des consoles qui a eu lieu l’année dernière, il semblait que Microsoft Flight Simulator n’allait pas être disponible sur Xbox One, Jorg Neumann, le directeur éditorial de ce titre, n’exclut pas la possibilité de voir le titre du candidat sur la plateforme de génération précédente. C’est ce qu’il a commenté dans une interview avec Eurogamer:

«De toute évidence, la mémoire est importante. Certes, pour jouer avec les paramètres d’Ultra, vous avez besoin d’un excellent PC – et bien, cela signifie beaucoup, beaucoup plus de mémoire que sur une Xbox One. C’est donc tout un voyage, comme beaucoup d’autres choses. Nous allons d’abord terminer les versions Xbox Series X et S, puis nous regarderons au-delà.

Nous ne fermons jamais les portes et il y a d’autres options, même s’il est encore un peu tôt pour en parler. “