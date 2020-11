Le succès du service incite la Xbox à approuver les projets auxquels elle ne donnerait pas le feu vert autrement.

Ils sont là, ils sont arrivés, la Xbox Series X et la Xbox Series S sont dans de nombreux foyers et les joueurs commencent à prendre plaisir des nouvelles machines Microsoft. La stratégie de Xbox pour cette génération diffère des précédentes et base toute sa puissance sur le Xbox Game Pass, le service d’abonnement de la société américaine qui donne accès à un beaucoup de jeux, agréable à partir de consoles, de PC et de téléphones Android.

Je ne pense pas que nous aurions donné le feu vert à Tell Me Why sans le Game PassPhil SpencerCe n’est pas un secret que Phil SpencerLe patron de Xbox a fait l’éloge de son service à plusieurs reprises, mais il est maintenant allé encore plus loin. Dans une récente interview avec The Guardian, Spencer a affirmé que certains des derniers jeux publiés par la société ils n’auraient pas été possibles sans le Game Pass, puisque ce service leur offre la possibilité de prendre plus de risques.

Spencer a utilisé Tell Me Why, l’aventure narrative et épisodique de Divertissement Dontnod, pour illustrer ce fait: “Honnêtement, je ne crois pas Nous aurions donné le feu vert à Tell Me Why s’il n’y avait pas eu le Game Pass. C’est un jeu épisodique guidé par l’histoire; vous n’en voyez pas beaucoup en cours. Nous savions qu’avec les 15 millions d’abonnés que nous avons maintenant ce serait joué et que les gens y participeraient plus qu’ils ne le feraient s’il y avait un prix de 30 $. “

Mais Tell Me Why n’est pas le seul projet Xbox approuvé et approuvé par le Sécurité qui vous donne le Game Pass. Microsoft Flight Simulator, qui a également connu le meilleur départ de l’histoire d’un jeu sur le service, et Battletoads, ont eu le même chance. “Même Flight Simulator est un jeu auquel nous n’aurions pas donné le feu vert si nous n’avions pas vu le Game Pass grandir. Nous avions un million de joueurs Battletoads! Ce sont tous des exemples de jeux qui, dans un modèle de vente au détail, seraient plus compliquéInsista Spencer.

Les premiers jours de vie des nouvelles consoles Xbox ont été un Succès, avec une attention particulière à la Xbox Series S et, précisément, au Game Pass. Pourtant, Spencer a déclaré l’autre jour que la Xbox ne donnerait toujours pas de chiffres de vente de console, même si elle surpasse la PlayStation 5. Quoi qu’il en soit, les Américains doivent être très heureux, depuis le lancement des séries X et S a été le meilleur de l’histoire de la marque.

