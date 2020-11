Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Bien que la décision de la Xbox d’offrir un modèle plus austère et moins cher de sa nouvelle console, la Xbox Series X, ait été considérée comme un succès, car les détails et les limites ont été révélés, certains doutes ont été soulevés sur le fait que cela signifiait un frein à la génération. . En ce sens, l’obligation de ne pas faire une si grande différence entre l’affichage graphique de la Xbox Series X et de la Xbox Series S était considérée comme plus un problème qu’un avantage, mais un développeur Xbox pense que c’est un pas en avant.

Lors d’un entretien avec Digital Foundry (via Wccftech), Andrew Goossen, un développeur lié à la création de la Xbox Series S, a évoqué les doutes qui se sont formés autour de la console, surtout si son existence limite la nouvelle génération. À cet égard, Goossen a expliqué la raison pour laquelle ils n’ont pas décidé de continuer avec la Xbox One X comme point d’entrée: “J’ai lu beaucoup de questions sur Internet, par exemple, pourquoi Microsoft ne continuera-t-il pas avec la Xbox One X comme machine bas de gamme? Eh bien, une chose est que cela durerait longtemps tout au long de la génération et nous avions l’impression que la nouvelle génération était définie par des éléments tels que Xbox Speed ​​Architecture et des fonctionnalités graphiques telles que l’ombrage à vitesse variable, le traçage de rayons et des performances accrues. Débit 4x sur le processeur. Nous voulions donc nous assurer qu’il y avait une entrée de gamme au bon prix afin de pouvoir vraiment faire avancer la construction plutôt que de l’arrêter. “

Cela dit, Goossen a assuré que l’idée que la Xbox Series S est un frein au développement d’une nouvelle génération est incorrecte et a même souligné l’ironie qu’un produit plus avancé que la Xbox One X est moins cher que cette console: “J’ai entendu dire que La Xbox Series S va retenir la nouvelle génération, mais en fait, je vois que la série S est une percée car nous aurons plus de jeux développés avec les fonctionnalités de nouvelle génération. L’autre chose ironique est que nous avons regardé Xbox One X et que nous ne pouvions pas le réduire au point. prix que nous voulions, alors je regarde la Xbox Series S, elle est moins chère que la Xbox One X, et elle possède toutes ces fonctionnalités de nouvelle génération. “

