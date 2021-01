Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 07/01/2021 12h40

Des rapports ont récemment révélé qu’un accord avec Duracell était la raison pour laquelle Microsoft continuait à utiliser des piles AA pour contrôler le temps. Xbox. Cependant, Les déclarations précédentes et actuelles de la société derrière la série X | S nient que ce soit le cas.

Tout a commencé avec Luke Anderson, directeur marketing chez Duracell UK, a mentionné que Xbox et Duracell ont un accord commercial, commentant que “Il y a toujours eu ce partenariat avec Duracell et Xbox … c’est un accord constant que Duracell et Microsoft ont.” Vous pouvez en savoir plus sur ces déclarations ici.

Cependant, comme le souligne Eurgamer, Jason Ronald, associé directeur de Xbox, Gestion des programmes, a déclaré l’année dernière que la décision de continuer à utiliser des piles AA n’avait rien à voir avec une entreprise Duracell, mais dans la préférence des utilisateurs. Voici ce qu’il a mentionné:

«Ce que cela revient à dire lorsque vous parlez aux joueurs, c’est qu’il y a une sorte de polarisation et qu’il y a un champ fort que les AA veulent vraiment. Donc, donner de la flexibilité est le moyen de plaire à vous deux. [grupos de] personnes… Vous pouvez utiliser une batterie rechargeable qui fonctionne comme l’Elite, [pero] c’est une chose à part ».

De même, les déclarations publiées par Microsoft aujourd’hui soutiennent les commentaires de Ronald, puisque Il est mentionné qu’une série d’options est proposée à l’utilisateur, et vous n’êtes pas limité à une simple pile interne ou à l’utilisation constante de piles AA.

«Nous offrons intentionnellement aux consommateurs des options dans leurs solutions de batterie pour nos manettes sans fil Xbox standard. Cela inclut l’utilisation de piles AA de toute marque, la batterie rechargeable Xbox, les solutions de charge de nos partenaires ou un câble USB-C, qui peut alimenter le contrôleur lorsqu’il est connecté à la console ou au PC.

S’il est vrai qu’il existe un type de relation commerciale entre Xbox et Duracell, rappelons-nous les publicités des deux sociétés, Microsoft a conçu les contrôles de ses consoles avec les options nécessaires pour que le joueur décide en fin de compte comment vous décidez d’utiliser votre manette. Soit au moyen de piles AA, d’un câble USB-C ou d’une batterie rechargeable vendue séparément.

