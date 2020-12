Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Il est bien connu que l’incursion de tout le monde dans Microsoft n’était pas convaincue par l’incursion qu’ils feraient dans les jeux vidéo au début du millénaire. Ce qui était considéré comme une tentative de concurrencer Sony pour le salon gagnait progressivement en forme et en force et, ces dernières années, il a été noté que la société était engagée dans l’entreprise et a récemment réitéré que l’activité Xbox avait un emplacement important pour les opérations mondiales de l’entreprise.

Microsoft est une grande entreprise qui se concentre sur les activités de services, qui génèrent la plupart des bénéfices pour l’entreprise. Si la division jeux ou Xbox n’a jamais été un élément essentiel pour Microsoft, elle n’a jamais été laissée sans support et en 3 générations, la division s’est consolidée et a repris une bonne partie de l’activité console.

Précisément ces dernières années, nous avons vu que Microsoft a accru ses efforts sur Xbox et la preuve la plus claire est l’acquisition de ZeniMax Media, d’une valeur de 7,5 millions de dollars par jour, ce qui est sans précédent dans l’industrie du jeu vidéo. Tout cela afin de renforcer le réseau de studios internes de l’entreprise, Xbox Game Studios.

Microsoft se concentre sur l’industrie du jeu vidéo

Au cas où il y aurait encore des doutes sur l’engagement de Microsoft dans les jeux vidéo, aujourd’hui lors d’une réunion avec des investisseurs interrogés sur ce qu’il fait pour gagner la «guerre des consoles», Satya Nadella, PDG de Microsoft (via Twinfinite), a approuvé les efforts de l’entreprise.

«Ils nous voient faire progresser nos efforts communautaires et nos offres d’abonnement avec Game Pass. Et c’est ce que vous pouvez attendre de nous. Nous sommes très concentrés sur le jeu et veillons à ce que les 3 milliards de joueurs du monde entier reçoivent le meilleur contenu, la meilleure communauté et les meilleurs services cloud pour faire avancer leurs expériences de jeu », a commenté Satya Nadella.

En outre, la directrice financière de la société, Amy Hood, a parlé des performances de Microsoft reflétées dans les chiffres. Selon Hood, le profit du jeu a dépassé 11000 $ MMDD, Game Pass comporte beaucoup d’inertie, et l’intérêt, ainsi que la monétisation entre plates-formes, a également augmenté. La directive a révélé que ces services Microsoft deviendraient plus attractifs grâce à l’achat de ZeniMax Media, à la fois en termes de développement interne et de services d’abonnement.

Que pensez-vous de l’engagement de Microsoft dans le secteur des jeux? Êtes-vous enthousiasmé par ce qui va arriver pour la marque Xbox? Dites le nous dans les commentaires.

Il y a plusieurs semaines, Microsoft se vantait du succès des jeux depuis son réseau de studios internes et l’un de ses directeurs a montré que l’augmentation du prix des titres de nouvelle génération est justifiée, il n’est donc pas exclu que Microsoft applique ces mesures à leurs futures versions.

