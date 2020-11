Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Oui, la guerre des consoles est une exagération et elle n’a aucune raison de l’être, surtout à une époque où l’hostilité sur Internet est un sujet d’analyse et d’action. Cependant, cela ne signifie pas que PlayStation et Xbox ne sont pas en concurrence et les comparaisons de performances sont inévitables, après tout il s’agit de 2 produits sur le marché à la recherche de la préférence des joueurs. En ce sens, les débuts des deux consoles ont vu de meilleures performances dans certains titres tiers sur PlayStation 5, ce qui a soulevé des doutes sur la Xbox Series X et qui est déjà sur le radar de Microsoft.

L’avantage initial de la PS5 serait lié à l’arrivée des kits de développement

Aujourd’hui, un rapport de The Verge a cité quelques exemples spécifiques de jeux tiers qui, après avoir été analysés sur les 2 consoles de nouvelle génération, montrent généralement de meilleurs résultats de performances sur PlayStation 5 par rapport à Xbox Series X. Le site a repris l’analyse réalisée par Digital Foundry dans des jeux comme Call of Duty: Black Ops Cold War, Assassin’s Creed Valhalla et même Devil May Cry 5: Special Edition, qui montrent parfois la puissance de la Xbox Series X mais au final, ils montrent un équilibre général performances favorables pour PS5.

En ce sens, il est clair qu’il ne s’agit pas d’une situation matérielle, mais plutôt d’une situation d’optimisation et de travail des développeurs, ce qui devrait, selon le rapport, faire face à l’arrivée tardive des kits de développement Xbox Series. X et la certification pour fonctionner sur la console, qui n’auraient été prêts qu’en juin de cette année, tandis que l’environnement de développement PS5 est arrivé plus tôt et que les créatifs ont eu plus de temps pour s’y développer.

Microsoft reconnaît qu’il existe des problèmes de performances et promet de les résoudre

Eh bien, après avoir interrogé Microsoft sur cette situation, un représentant de la société a répondu: “Nous sommes conscients des problèmes de performances dans une poignée de titres optimisés sur Xbox Series X | S et nous travaillons activement avec nos partenaires pour identifier et dépanner pour garantir une expérience optimale. Alors que nous commençons une nouvelle génération de consoles, nos partenaires ne font qu’effleurer la surface de ce qu’ils peuvent faire avec le matériel, et des corrections de bogues mineures sont attendues car ils apprennent à tirer le meilleur parti de notre nouvelle plate-forme. Nous sommes impatients de continuer à travailler avec les développeurs pour explorer davantage les capacités de la Xbox Series X | S à l’avenir. “

Quelle est votre opinion à ce sujet? Cette startup et ses détails factureront-ils la Xbox à l’avenir?

Dites-nous dans les commentaires

