21/09/2020 19h15

Comme vous le savez sûrement déjà, aujourd’hui Microsoft a acquis ZeniMax Media, société mère de Bethesda Softworks, pour 7,5 milliards de dollars. Cette décision en fait essentiellement les propriétaires de toutes les adresses IP du développeur, mais qu’en est-il des jeux comme Deathloop et Ghostwire: Tokyo? Les deux jeux seront des exclusivités temporaires de Playstation 5, et il semble que Microsoft honorera cet accord.

En entretien pour Bloomberg, Phil Spencer, patron de la Xbox, a répondu que, malgré la possession Bethesda, l’accord d’exclusivité entre eux et Sony il restera en vigueur, au moins pour cette année. Plus tard, les deux titres rejoindront le catalogue de Xbox, comme tous les autres jeux de Bethesda. Quant aux autres projets de l’entreprise, comme le nouveau Fallout et The Elder Scrolls 6, On ne sait pas exactement ce qui leur arrivera, car cela dépendra entièrement de chacun.

Comment Sony va-t-il réagir à tout cela? Personne ne le sait, bien que les fans du géant japonais espèrent que la société achètera à Konami et revivez certaines de vos adresses IP les plus populaires comme Castlevania, Metal Gear et bien sûr Silent Hill. Ici vous pouvez lire plus de détails à ce sujet.

