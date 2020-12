Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Le passage de la Xbox One à la Xbox Series X a représenté un changement majeur car Microsoft a décidé de s’appuyer pour la première fois sur des disques SSD pour offrir une expérience rapide et fluide digne de la prochaine génération. Cette avance ne se limite pas aux jeux, elle se fait également dans l’interface utilisateur, notamment avec la fonction Quick Resume qui permet de passer d’un jeu à l’autre immédiatement et de revenir au précédent sans perdre l’avance. Malheureusement, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu et Microsoft s’est engagé à les améliorer.

Lors de sa participation au podcast Major Nelson, Jason Ronald, directeur de la gestion des programmes pour Xbox, a parlé des problèmes survenus avec la fonction Quick Resume, qui a été désactivée dans certains jeux pour éviter les erreurs, et Microsoft fera pour les réparer. Selon le responsable, la première étape que l’entreprise entreprendra sera d’activer progressivement plus de titres pour l’utilisation de Quick Resume, à condition qu’il soit vérifié qu’ils ne génèrent pas de problèmes: «nous avons réactivé Quick Resume dans plus de 20 titres optimisés de Xbox Series X, y compris Gears 5, Yakuza: Like a Dragon, et cette semaine Assassin’s Creed Valhalla. Nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec les développeurs pour nous assurer que les choses se passent comme prévu. Nous continuerons de l’activer pour autant de titres que possible au cours des prochains. jours et semaines, puis nous nous assurerons vraiment que les joueurs obtiennent ce qu’ils attendent. »

Plus tard, Ronald a souligné qu’ils porteront attention aux commentaires des utilisateurs de la Xbox Series pour améliorer l’expérience en fonction de leurs goûts et de leurs besoins: “Nous écoutons les commentaires de la communauté sur la façon dont les joueurs veulent utiliser Quick Resume. Nous écoutons vraiment ces commentaires. Et une partie de ce que nous avons entendu est la possibilité de savoir quels jeux sont dotés de fonctionnalités et lesquels ne le sont pas, ou de savoir quels titres ont un état de reprise rapide actuellement sauvegardé et d’autres idées des joueurs. “

