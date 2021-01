Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 26/01/2021 14:24

L’un des changements les plus notables apportés au nouveau Xbox pour cette génération de consoles, il y a l’ajout d’un bouton «partager» en plein milieu du périphérique. Avec cela, vous pourrez télécharger des photos et des vidéos instantanément sur votre profil de Xbox et les réseaux sociaux.

Cependant, certains utilisateurs trouvent la tâche plus frustrante qu’elle ne le devrait. La bonne nouvelle est que les habitants de Xbox travaille déjà à l’amélioration de cette fonctionnalité. Répondre à un fan sur Twitter, Jason Ronald, directeur de la gestion de projet chez Xbox série x, a promis que lui et son équipe développent de multiples améliorations à ce système.

«Nous avons écouté vos commentaires et travaillons sur un certain nombre d’améliorations pour capturer et partager votre expérience. Rien à dire pour l’instant, mais c’est une priorité pour nous. “

La mauvaise nouvelle est que Ronald je ne peux pas dire grand-chose pour le moment, mais c’est toujours agréable de savoir que Microsoft vous êtes à l’écoute de vos utilisateurs et ce ne sera qu’une question de temps avant que ces changements nouveaux et promis n’arrivent.

La source: Jason Ronald

Le Seigneur des Anneaux: Gollum reporté à 2022

Rodolfo Léon

Editeur chez atomix.vg Gamer, cinéphile et amateur de culture pop.