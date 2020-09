Le géant de la technologie et du logiciel Microsoft a déclaré que le coût de son Xbox Game Pass sur PC allait augmenter ce mois-ci.

Dans un article sur Twitter, il a été révélé qu’à partir du 17 septembre, le service d’abonnement doublera à 9,99 $ chaque mois par rapport à son prix de lancement de 4,99 $ qui a été déployé lorsque Game Pass est arrivé sur PC en août 2019.

Cela le met en conformité avec l’édition console du service d’abonnement.

Microsoft a également révélé que ceux qui paient pour Xbox Game Pass Ultimate recevraient un abonnement au service d’abonnement EA Play sans frais supplémentaires. EA Play était anciennement connu sous le nom d’Origin Access sur PC, mais a été rebaptisé le mois dernier. Il est également venu sur Steam.

Xbox Game Pass Ultimate est le niveau premium de l’offre d’abonnement de Microsoft et a été annoncé à l’E3 2019. Cela inclut les fonctionnalités du Game Pass standard, ainsi que de Xbox Live Gold et – à partir de plus tard ce mois-ci – de la plateforme de streaming Big M’s Project xCloud pour 14,99 $ par mois.

Dans un article de blog sur l’avenir de la Xbox, le chef de la division, Phil Spencer, a déclaré que Game Pass était joué par plus de 10 millions de personnes, ce qui signifie qu’il est resté à peu près stable depuis avril de cette année.

« Le jeu a évolué au cours de la dernière décennie pour rendre plus facile, plus simple et plus abordable pour tout joueur d’établir cette première connexion avec un nouveau monde, une nouvelle histoire ou un nouvel ami », a déclaré Spencer.

«Avec une famille de consoles Xbox de nouvelle génération, une variété et une valeur encore plus grandes avec Xbox Game Pass, et une extension de Xbox All Access, nous invitons tout le monde à se joindre à nous pour cette nouvelle génération de jeux.»

