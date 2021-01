Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Une chose dont certains joueurs se plaignaient à propos de Genshin Impact au lancement est son manque de contenu après avoir terminé les missions principales de l’histoire. Eh bien, miHoYo a travaillé sur des ajouts qui arrivaient constamment en dehors des nouveaux personnages et on peut dire que ce n’est plus un problème majeur, encore moins lorsque la mise à jour 1.3 fera ses débuts sous peu. Eh bien, en plus d’ajouter plus de nouvelles de l’histoire, cette nouvelle version comprendra une modification de ce que de nombreux joueurs considèrent comme l’un des points les plus négatifs du jeu.

Comme promis, miHoYo se prépare à sortir la version 1.3 du jeu, qui sera la plus importante depuis la mise à jour de décembre (qui a ouvert Dragonspine) et qui sera disponible mi-février. Pour anticiper les changements qui seront apportés prochainement, le développeur s’est penché sur les plans qu’il a pour l’arrivée de la version 1.3.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Le plus récent ajout à Genshin Impact est une fille d’arc talentueuse avec des attaques élémentaires Cryo.

Ce qui a le plus attiré l’attention des utilisateurs du jeu, c’est que miHoYo apportera une modification majeure au système Original Resin, qui est nécessaire pour accéder à certains contenus de jeu et dont les joueurs se sont beaucoup plaints pour avoir entravé les activités de fin de partie.

La résine originale est un consommable qui se régénère lentement. Avant, la limite de stockage était de 120 unités, mais elle est ensuite passée à 160, ce qui a permis aux utilisateurs d’accumuler davantage avant de rejouer le titre, mais le taux de régénération n’a pas été accéléré, ce qui a laissé de nombreux insatisfaits.

Vous n’aurez plus à dépenser de résine originale pour certains événements

Si vous êtes de ceux qui attendaient plus de changements, il y a une bonne nouvelle, car aujourd’hui myHoYo a révélé qu’il ne sera plus nécessaire de dépenser Original Resin pour les défis de Ley Line Buds et dans les Domains à partir de la version 1.3. Ce sera un mod très intéressant, car cela signifie que combattre Stormterror ou Andrius Lord of the Wolves n’aura pas de coût en énergie.

Cependant, il est important de se rappeler que ces combats ne peuvent être livrés qu’une fois par semaine, donc même s’ils ne coûtent plus la résine d’origine, les joueurs ne pourront pas mener autant de combats qu’ils le souhaitent. L’intéressant sera de voir d’autres événements comme les batailles contre les Océanides, Regisvid ou encore Hypostasis, qui jusqu’à présent n’ont aucune restriction en dehors de la résine. On ne sait pas si miHoYo appliquera un type de restriction après avoir éliminé le coût de la résine.

Une résine faible sera plus facile à obtenir

Mais ce sera encore mieux, car il sera également plus facile d’obtenir de la résine faible, qui peut être convertie pour régénérer instantanément la résine originale. miHoYo a annoncé qu’à partir de la nouvelle version, les joueurs pourront obtenir 1 résine faible dans le Wanderer and Gnostic Battle Pass (gratuit et payant), qui remplacera les unités de minerai de raffinement mystique (qui peuvent également être trouvées en récompense dans le Battle Pass).

Si vous êtes intéressé par la version 1.3 de Genshin Impact, nous vous invitons à prendre connaissance de LEVEL UP, car vendredi prochain 22 janvier à 6h00 (heure de Mexico), miHoYo participera à un stream dans lequel révélera les détails des nouvelles qui seront bientôt ajoutées au jeu. Ici, à LEVEL UP, nous partagerons les annonces faites lors de l’événement.

Êtes-vous enthousiasmé par les changements à apporter à Genshin Impact avec la version 1.3? Dites le nous dans les commentaires.

Entre autres choses qui seront ajoutées, il y aura le support pour jouer avec les commandes sur les mobiles iOS et l’amélioration des compétences de Zhongli, dont nous avons parlé il y a quelques jours.

Genshin Impact est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, PC et mobile. Vous pouvez trouver plus d’actualités le concernant si vous visitez son dossier.

