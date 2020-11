Au fil des ans, le marché du divertissement a vu l’industrie du divertissement jeux video prend une plus grande importance, devenant une référence en matière de volume de revenus. De même, il existe des esprits créatifs qui ont non seulement révolutionné l’industrie, mais qui ont accumulé des fortunes de plus d’un milliard de dollars.

Hajime Satomi (1,1 milliard de dollars): Le propriétaire de Sammy est entré pleinement dans le développement des jeux vidéo grâce à l’acquisition de Sega en 2004: Satomi a été en charge de la diversification du portefeuille financier de cette société japonaise et a acheté des parts dans des hôtels, des casinos et des divertissements en Corée du Sud.

Kagemasa Kozuki (1,4 milliard de dollars): Il est connu pour être le fondateur et président de Konami, responsable de l’entreprise depuis 1969, date à laquelle elle a commencé ses activités en tant que société de réparation et de location de juke-box musicaux. Jeux vidéo et machines pachinko ont été déterminants pour son succès commercial.

Markus «Notch» Perrson (1,9 milliard de dollars): Qui a donné la vie à Minecraft Non seulement il a établi un phénomène, mais il a vendu la franchise emblématique à Microsoft. “Notch” a également couvert des pages de presse, grâce à ses excentricités comme l’acquisition d’une maison à Beverly Hills d’une valeur de plus de 70 millions de dollars.

Yasuhiro Fukushima (1,9 milliard de dollars): Il était en charge de fonder la société de logiciels appelée Enix, qui fusionnera avec Square pour donner naissance à Square Enix, où Fukushima est conseiller honoraire. Les franchises Final Fantasy et Dragon Quest sont une garantie de rendements financiers constants.

Hiroshi Yamauchi (2,1 milliards de dollars): C’est le principal actionnaire de NintendoDe plus, il a été responsable du grand N pendant plus de 55 ans. En raison de l’échec commercial de la Wii U en 2013, sa richesse a diminué de 17%, cependant, il a pu la compenser sans aucun problème grâce aux performances de la Nintendo Switch.

Gabe Newell (4,0 milliards de dollars): Le propriétaire de Soupape a gagné une place dans l’histoire en nous offrant de grandes sagas telles que Half Life et Portal, en plus d’avoir transformé la plateforme Vapeur dans tout un benchmark.

Kwon Hyuk-Bin (4,4 milliards de dollars): L’organisation Smilegate Il est en charge et est l’un des développeurs de logiciels les plus importants de Corée du Sud, Crossfire étant son titre le plus important.

Tim Sweeney (5,3 milliards de dollars): Le PDG de Jeux épiques connaît son meilleur moment depuis quelques années, non seulement en raison des performances exceptionnelles de l’entreprise qu’elle dirige, mais aussi en raison de l’euphorie générée par le lancement de Fortnite.

William Lei Ding (27,6 milliards de dollars): Son empire provient de la société Internet Netease et a conclu des accords commerciaux pour distribuer en Chine des productions à grande échelle telles que World of Warcraft, Foyer et Minecraft.

Il sera intéressant de savoir qui seront les nouvelles personnalités qui sauteront au premier plan de la renommée, grâce à la génération de nouvelles expériences qui bénéficieront des progrès technologiques continus et du potentiel des consoles de nouvelle génération.

