La communauté Minecraft a été déçue par l’annulation du Super Duper Graphics Pack, qui promettait de porter les graphismes du titre à un nouveau niveau.

Heureusement, le package n’a pas été publié pour une bonne raison, car Mojang, Microsoft et Nvidia ont travaillé pour activer le traçage de rayons dans le titre PC. Cette version de Minecraft était en beta il y a quelques mois et permettait aux joueurs de connaître en détail le nouvel aspect du jeu.

Après une longue attente, plus de joueurs peuvent enfin jeter un œil à Minecraft avec RTX, car le titre est sorti de sa bêta et est maintenant disponible pour tout le monde sur Windows 10.

Minecraft avec RTX a officiellement fait ses débuts sur PC

Par une déclaration, Mojang Studios et Nvidia ont confirmé que Minecraft avec RTX faisait déjà partie du client officiel du jeu sur Windows 10. Cela signifie que tout le monde avec le bon équipement peut profiter du jeu avec le traçage du temps et le DLSS.

Pour accéder à ces actualités, il vous suffit de télécharger et d’installer la dernière version du jeu depuis le Microsoft Store. Les joueurs sur différentes plates-formes peuvent jouer sur les mêmes serveurs, mais seuls les utilisateurs de PC éligibles pourront profiter du titre ray-tracé.

Pour célébrer ce lancement, Mojang Studios a collaboré avec les meilleurs créateurs de contenu de la communauté Minecraft pour concevoir 2 mondes spéciaux. Le premier d’entre eux est le Colosseum RTX, où vous pouvez lutter contre des vagues de foules.

L’autre carte est Dungeon Dash RTX, qui emmènera les joueurs dans un champ médiéval. Ils devront y démontrer leurs compétences et surmonter 10 donjons pleins de dangers et de grandes récompenses.

Nvidia a détaillé que, grâce à la technologie DLSS, il est possible d’accélérer les performances globales de Minecraft avec RTX de plus du double. Ainsi, les possesseurs d’une GeForce RTX 3080 ou d’une GeForce RTX 3090 peuvent jouer en 4K, à plus de 60 fps et lancer de rayons activé.

