En octobre dernier, l’événement le plus attendu de l’année a été organisé par tous les joueurs du jeu de cube le plus célèbre au monde, le Minecraft en direct 2020. Comme d’habitude, chargé de nouvelles, mais pas seulement pour le jeu de base du studio, mais cette fois aussi set a présenté des fonctionnalités qui viendraient à Minecraft Dungeons à court et moyen terme. Un nouveau pack DLC qui nous emmène dans un biome encore inexploré, l’océan, ainsi que les dimensions alternatives du Nether et de la Fin, en plus de ce que nous sommes venus commenter aujourd’hui: le crossplay, qui a déjà une date de sortie.

Héros, écoutez-vous?! Le jeu multiplateforme arrive le 17 novembre sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows et Xbox One! Il est presque temps d’unir nos forces – quelle que soit la plateforme sur laquelle vous jouez! pic.twitter.com/wDusUWYYOY – Minecraft Dungeons (@dungeonsgame) 11 novembre 2020 Voir également

Minecraft Dungeons est mis à jour gratuitement pour connecter les différentes plateformes

Tel que rapporté par le compte Twitter officiel du titre, le jeu croisé viendra à toutes les plateformes sur lesquelles Minecraft Dungeons est disponible 17 novembre prochain. Ainsi, les joueurs Nintendo Switch, Windows, Xbox One et PlayStation 4 pourront jouer les uns avec les autres. Quelque chose qui est sans aucun doute très positif, non seulement à cause de ce que cette caractéristique implique, mais aussi à cause de son genre, puisque ce type de jeu de rôle est apprécié beaucoup plus en coopération avec des amis. Pour les DLC susmentionnés, nous devrons attendre plus longtemps, car ils sont datés de 2021 et, rappelez-vous, ceux-ci seront payés.

