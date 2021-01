Minecraft Earth était l’un de ces jeux qui a été inspiré par Pokémon Go pour créer cette expérience de réalité augmentée centrée sur la populaire franchise Mojang. En raison des circonstances dans lesquelles le monde traverse actuellement la pandémie, le but de cette application est quelque peu difficile à atteindre et, par conséquent, ses développeurs ont décidé de désactiver leurs serveurs. Via un article sur le blog officiel de Minecraft Earth, Mojang a expliqué que le 30 juin, les serveurs du jeu seront définitivement désactivés, ce qui rendra impossible l’accès de tout utilisateur après cette date. De plus, ils ont publié une nouvelle mise à jour qui désactive les microtransactions, réduit le coût des rubis et ajoute tout le contenu manquant. Tous les joueurs qui ont des rubis seront convertis en Minecoins, que vous pouvez utiliser sur le marché Minecraft pour acheter des skins et des packs de textures. Enfin, ceux qui ont acheté quelque chose dans Minecraft Earth recevront une copie gratuite de Minecraft, mais il est important de noter qu’il s’agit de la version Bedrock.



La publication de Minecraft Earth prendra fin cette année pour la première fois sur Atomix.