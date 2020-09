Mojang Studios a également confirmé que le Festival Minecraft 2021 avait été annulé.

De retour dans l’année 2009, un jeu avec une esthétique simple et avec un monde plein de cubes apparu. Probablement peu de gens imaginaient à l’époque que ce titre marquerait un étape importante de l’histoire des jeux vidéo. Minecraft est l’un des les plus grands tubes l’industrie (il s’est vendu à plus de 200 millions d’exemplaires) et a créé une énorme communauté autour de lui.

Studios Mojang a signalé que le prochain 3 octobre aura lieu le Minecraft en direct (à 18h00 heure espagnole; 11h00 heure CDMX), un événement numérique spécial qui remplace les événements en face à face qui ont été annulés en raison de la pandémie. Pendant quelques années, Mojang a célébré la Minecon, un événement annuel et en face-à-face (bien qu’il ait également diffusé des événements spéciaux) dans lequel les fans du jeu se sont réunis.

Cette année, le Minecon, qui avait toujours été un succès de fréquentation, allait changer son nom en Festival Minecraft, mais finalement ça ne va pas fêter ça. Mojang Studios a confirmé que ce nouvel événement a été annulé en raison de la crise sanitaire causée par le coronavirus et a reporté à 2022. Mais, grâce à Minecraft Live, nous ne serons pas sans nouvelles de la franchise.

Pour le moment, on ne sait pas exactement ce qui va montrer lors de l’événement concernant les jeux vidéo, mais nous pourrions avoir plus d’informations sur le contenu supplémentaire de Minecraft Dungeons. De plus, ils peuvent également être annoncés nouvelles mises à jour de Minecraft lui-même, comme la mise à jour du Nether, la dernière arrivée en juin.

Plus d’informations sur: Minecraft, Mojang, Mojang Studios, Microsoft, Minecon, Minecraft Festival et Minecraft Live.

googletag.cmd.push(function() { var g = '/241667871/3DJuegos/homepage/news'; googletag.pubads().disableInitialLoad(); googletag.defineSlot(g, [[1,1], [728,90], [1008,350], [970,250], [980,250], [980,90], [2,1]], 'dfp-masthead').setTargeting("Pos", ["top"]).addService(googletag.pubads());// masthead googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-atf').setTargeting("Pos", ["1"]).addService(googletag.pubads()); // mpu atf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-mtf').setTargeting("Pos", ["2"]).addService(googletag.pubads()); // mpu mtf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-btf').setTargeting("Pos", ["3"]).addService(googletag.pubads()); // mpu btf googletag.defineSlot(g, [[970, 250], [970, 180], [970, 90], [728, 90]], 'dfp-footer').setTargeting("Pos", ["footer"]).addService(googletag.pubads()); // masthead_footer googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-thin').setTargeting("Pos", ["thin"]).addService(googletag.pubads()); // thin_Banner[624,78] googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-inread').setTargeting("Pos", ["inread"]).addService(googletag.pubads()); // inread googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-cintillo').setTargeting("Pos", ["cintillo"]).addService(googletag.pubads()); // cintillo googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-interstitial').setTargeting("Pos", ["interstitial"]).addService(googletag.pubads()); // interstitial googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-oop').setTargeting("Pos", ["oop"]).addService(googletag.pubads()); // out_of_page googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.pubads().setTargeting("console_name", ["pc"]).setTargeting("publisher", ["mojang"]).setTargeting("genre", ["estrategia","acción-y-aventura","gestión-y-temáticos"]).setTargeting("game", ["minecraft"]).setTargeting("url_sha1", "a3c924973e9229d78e76219a9af4b82796fc33d0");

googletag.enableServices();

});

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');