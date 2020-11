Malgré que Minecraft est l’un des titres les plus appréciés et il ne semble pas y avoir de place pour tricher, encore moins pour certains joueurs de se sentir harcelés, la réalité est très différente. Par conséquent, l’étude Mojang voulait passer à l’action et a annoncé ses nouvelles mesures, indiquant que les modérateurs disposeront désormais de nouveaux outils qui leur permettront de renvoyer complètement les joueurs de Minecraft.

Pour finir par être banni de cette manière, tout joueur qui communique avec d’autres joueurs à l’aide de messages, de signaux ou même de livres, peut être banni par un modérateur en fonction de la communication et surtout de la manière dont Cela enfreint les règles définies. Ainsi, l’interdiction affectera tous les produits Minecraft sauf Donjons Minecraft.

Minecraft | Microsoft

Si vous avez des doutes sur le contenu pouvant entraîner une interdiction, de Mojang explique que cela peut être dû à un message haineux, contenu sexuel, harcèlement, menaces de mort et même divulgation des informations personnelles d’autrui. Une série de directives qui peuvent finir par faire perdre à un joueur le droit d’accéder à son compte pour toujours.

Minecraft est disponible en PC, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, iOS et Android. C’est l’un des titres les plus vendus et les plus joués à ce jour, une proposition unique qui garantit sans aucun doute que les utilisateurs peuvent profiter d’une histoire sans précédent et qu’ils ne manquent pas l’occasion d’en apprendre davantage sur les bonnes nouvelles qui arriveront dans le futur, telles et comment l’entreprise elle-même a progressé.