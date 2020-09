Minecraft bénéficie enfin du support PlayStation VR, le développeur Mojang annonçant une mise à jour gratuite plus tard ce mois-ci pour ajouter la fonctionnalité.

Dans un nouvel article du blog PlayStation, Mojang explique qu’il travaille sur la nouvelle façon de jouer depuis un certain temps maintenant et qu’il est très heureux de l’offrir à tous les propriétaires de PSVR plus tard ce mois-ci. La mise à jour vous permettra de lire tout contenu Minecraft à l’aide de votre casque PSVR, Mojang soulignant qu’aucun contenu ne sera inaccessible en VR.

Avec le PSVR, vous pourrez choisir entre deux modes, à savoir les modes Immersif et Salon. Le mode immersif est ce que vous supposeriez probablement que Minecraft en VR est, votre tête devenant la caméra du jeu pour vous immerger complètement dans votre création. Le mode Living Room est comme jouer à des jeux non PSVR avec le casque, projetant le jeu sur un écran virtuel à la place.

Quel que soit votre choix, vous aurez besoin d’un DualShock 4 pour jouer à Minecraft en VR. Cela signifie qu’il n’y a pas de prise en charge du contrôleur PS Move, mais cela signifie que vous pourrez vous lancer dans Minecraft avec un schéma de contrôle familier et en profiter sous un tout nouveau point de vue.

Ce patch PSVR amène Minecraft sur une autre plate-forme de réalité virtuelle, après que le jeu d’artisanat au succès foudroyant se soit dirigé vers l’Oculus Rift, les casques Windows Mixed Reality et même le Gear VR il y a quelque temps. Microsoft héberge Minecraft Live le 3 octobre, qui accueillera les premiers regards sur le nouveau contenu et les mises à jour de Minecraft pour le spin-off d’action-RPG, Minecraft Dungeons.

