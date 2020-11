Nouveaux skins, véhicules et bien plus encore dans le mash-up du jeu vidéo à succès dédié à la saga LucasFilm.

Les fans de Minecraft et Guerres des étoiles Vous pouvez avoir de la chance avec l’arrivée d’un nouveau contenu téléchargeable axé sur la saga d’action et d’aventure spatiale créée par George Lucas. Cette nouvelle écraser, plus précisément, il est dédié à la trilogie originale (A New Hope, The Empire Strikes Back et The Return of the Jedi) et The Mandalorian, la série à succès Disney + qui débarquera dans l’un des jeux vidéo les plus vendus de l’histoire avec des personnages tels que Bébé yoda.

Le téléchargement intègre 12 dioramas planétaires de Star Wars interconnectés par des voyages dans l’hyperespace, comme Tatooine, Hoth et Endor des trois premiers films de la série ainsi que Nevarro et Sorgan vus dans The Mandalorian. Mojang annonce l’arrivée d’une nouvelle carte, un ensemble de 36 skins de personnages (Baby Yoda, Luke Skywalker, Dark Vador, Princess Leia, Obi-Wan Kenobi, Chewbacca, C3PO, RD-D2, Jabba the Hutt et un long etcetera), un ensemble complet de textures personnalisées, des skins de foule et d’autres objets, une interface révisée pour l’occasion et une musique sous licence de la franchise où, ajoutent-ils, le thème mythique de The Cantina Band ne sera pas là.

Le DLC comprend également des véhicules pouvant être montés tels que des speeder bikes, des X-Wings, la canonnière Razor Crest (utilisée par le protagoniste The Mandalorian), etc. Tout cela est disponible via le bazar Minecraft pour 1340 Minecoins. Il peut également être acheté via le Microsoft Store au prix d’achat actuel de 7,99 euros.

De cette manière, Star Wars continue de renforcer sa présence dans les jeux vidéo après le lancement de Star Wars: Squadrons il y a quelques semaines. Un autre lancement de la série, Star Wars: Battlefront 2, a également laissé des nouvelles ces jours-ci pour la participation d’une de ses actrices pour un travail très spécial dans The Mandalorian.

Vous pouvez vous abonner à Disney + pour 6,99 euros par mois

En savoir plus: Star Wars et Minecraft.

