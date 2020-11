Mojang a communiqué que les modérateurs disposeront d’outils pour expulser les utilisateurs ayant de mauvaises attitudes.

Minecraft est l’un des plus grands phénomènes sociaux et l’un des jeux les plus transcendants de ces dernières années. Le jeu de Mojang il est toujours actif, à la fois dans sa proposition originale et dans des spin-offs récemment publiés tels que Minecraft Dungeons. Maintenant, les responsables des propositions ont annoncé des mesures qui viennent avec l’intention que l’univers du jeu et sa communauté ne rencontrent pas de problèmes avec le comportement des utilisateurs avec d’autres intentions.

Mojang elle-même a publié une déclaration dans laquelle elle développe les nouvelles options que les modérateurs du jeu auront, et peuvent même expulser complètement les joueurs qui ne répondent pas aux normes fixées par la communauté, soit en triche, soit en ayant des comportements toxiques dans ses modes multijoueurs.

Les insultes, menaces ou astuces sont désormais une cause d’interdiction permanente dans MinecraftSi la communication dans le jeu, que ce soit via des royaumes ou des serveurs spéciaux, y compris l’utilisation de signes ou de livres dans le jeu, enfreint les règles, les joueurs peuvent être bannis de manière permanente par un modérateur s’ils pensent que les règles sont enfreintes. Celles-ci auront lieu dans infractions graves d’un utilisateur à un autre, et de Mojang, ils indiquent qu’ils ont également à l’esprit d’ajouter des expulsions temporaires pour «délits mineurs».

Parmi les messages qui peuvent être raison de l’interdiction, il y a des insultes, des discours de haine, du contenu sexuel et du harcèlement, des menaces de mort, la divulgation d’informations personnelles, l’usurpation de l’identité de l’équipe Mojang ou l’utilisation d’Xploits pour tricher, entre autres.

Ces interdictions avec lesquelles ils commenceront à être fermes dans le communauté Minecraft Elle affectera tous les produits liés à la marque, à la seule exception des donjons Minecraft précités, et dont vous pouvez lire notre analyse.

