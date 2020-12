Graphiques détaillés et soignés, presque réalistes. Une mécanique inimaginable, de multiples combos et un développement narratif que Nolan lui-même aimerait. L’industrie du jeu vidéo fait évoluer ses éléments d’origine à un rythme rapide, offrant des titres de plus en plus raffinés. Mais de temps en temps, il est normal de revenir au classique, aux jeux de rire un samedi après-midi. Et, si c’est en compagnie, beaucoup mieux. Cette est la proposition d’OctaFight, un titre de combat dynamique conçu pour que vous passiez une journée à profiter de batailles folles avec vos amis, à venir sur Nintendo Switch le 10 décembre. Cette semaine même!

OctaFight – Minimalisme Overpixel

Silesia Games a annoncé qu’OctaFight (développé à l’origine par Pixel Almost Perfect) arrivera sur l’hybride, numériquement et au prix de 4,99 €, le 10 décembre prochain. Et il le fait avec une proposition simple:

Déplacez, sautez, bloquez, lancez et activez votre bombe à temps pour être la dernière en un seul morceau. OctaFight est un jeu de combat explosif. Un hommage aux anciens titres multijoueurs locaux (sur la même console), qui offre un contre-combat intense et dévastateur. Créez vos propres règles d’engagement, du juste et compétitif au délicieusement chaotique, en composant avec différents types de bombes, des modes de jeu fous et des batailles en arène mémorables. Avec son spectaculaire art overpixel, OctaFight déclare son amour du minimalisme et du design raffiné, et explore les promesses de la définition «ultra-basse». Les caractéristiques: Commandes simples et gameplay profond. De 2 à 8 joueurs sur le même “canapé” (même console). Créez vos propres règles d’engagement. Art Overpixel.

Voir également

OctaFight arrive sur l’eShop Nintendo Switch dans le but d’offrir aux joueurs des heures de plaisir, dans le plus pur style des jeux multijoueurs locaux classiques sur la même console. Miser sur le gameplay au détriment du détail graphique. Mais cela semble-t-il vraiment trop pixelisé?

La source

en relation