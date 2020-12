Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Cela fait plus de 10 ans que l’essor des tireurs, qu’ils soient FPS ou à la troisième personne, a fini par transformer le genre et ses variantes en l’une des meilleures offres de l’industrie. Cependant, on sait que chez Nintendo, les tendances importent peu ou rien, car la société japonaise suit sa propre ligne créative. En ce sens, Shigeru Miyamoto a été interrogé à ce sujet et a critiqué le développement massif de ce type de jeu.

Miyamoto considère les tireurs comme de simples jeux de mécanique

Lors d’une interview menée par The New Yorker, Shigeru Miyamoto, l’histoire créative de Nintendo, a évoqué le succès des jeux de tir dans l’ère récente des jeux vidéo et les tendances qu’ils ont créées dans l’industrie. Dans un premier temps, Miyamoto a souligné que s’il est respectable pour les développeurs de prendre la décision de faire un tireur, il ne pense pas que ce soit une bonne chose que tout le monde veuille faire de même et aimerait voir des chemins différents empruntés en termes créatifs: “Je pense que les humains Nous sommes programmés pour ressentir de la joie lorsque nous lançons une balle et frappons une cible, par exemple. C’est la nature humaine. Mais, quand il s’agit de jeux vidéo, j’ai une certaine résistance à me concentrer sur cette seule source de plaisir. En tant qu’êtres humains, nous avons plusieurs formes pour vivre le plaisir. Idéalement, les concepteurs de jeux exploreraient ces autres façons. Je ne pense pas que ce soit nécessairement une mauvaise chose qu’il y ait des studios qui se concentrent vraiment sur ce simple mécanisme, mais ce n’est pas idéal pour tout le monde de le faire simplement parce que ce genre de jeu se vend Bien. Ce serait formidable si les développeurs trouvaient de nouvelles façons de faire plaisir à leurs joueurs. “

Miyamoto souhaite que d’autres voies créatives soient empruntées

Par la suite, Miyamoto a mentionné que la simple mécanique de tirer et de frapper une cible n’a pas de sens pour lui puisque les jeux vidéo pourraient aborder plus de choses à partir de cette action et c’est là que le travail des créatifs devrait intervenir: “au-delà de cela, Je résiste également à l’idée qu’il est acceptable de simplement tuer tous les monstres. Même les monstres ont un motif et une raison pour lesquels ils sont tels qu’ils sont. C’est quelque chose auquel j’ai beaucoup réfléchi. Disons que vous avez une scène dans le qu’un cuirassé est en train de couler. Quand vous le regardez de l’extérieur, il peut être un symbole de victoire au combat. Mais un cinéaste ou un écrivain peut changer la perspective des personnes à bord du navire, pour permettre au spectateur de voir de près l’impact Ce serait formidable si les créateurs de jeux vidéo prenaient plus de mesures pour changer de perspective, plutôt que de toujours voir une scène sous l’angle le plus évident. “

Que pensez-vous des déclarations de Shigeru Miyamoto?

