Le père de Mario a parlé de la motivation derrière ses jeux.

Nintendo a eu et a de grandes figures dans l’histoire des jeux vidéo. L’un d’eux, sans aucun doute, est Shigeru Miyamoto, le créateur de Mario. Le Big N a toujours créé différentes expériences, beaucoup se sont concentrés sur un public plus décontracté et le plaisir en famille ou entre amis, grâce aussi au matériel qu’il fabrique, toujours avec une touche qui fait de leurs consoles quelque chose seulement, comme Wii ou Nintendo Switch.

Les émotions complexes sont difficiles à gérer dans les médias interactifs Shigeru MiyamotoMaintenant, dans une interview avec The New Yorker, Miyamoto a parlé un peu de la jeux vidéo créés par Nintendo et la motivation derrière eux. Aujourd’hui, de nombreux titres explorent des questions très important comme la tristesse, la perte et d’autres problèmes graves. Selon Miyamoto, créer ces types d’émotions pour les jeux vidéo est quelque chose de complexe, plus facile dans les films.

“Les jeux vidéo sont un média actif. En ce sens, ne nécessitent pas d’émotions complexes du concepteur; ce sont les joueurs qui prennent ce que nous leur donnons et réagissent à leur manière. Les émotions complexes sont difficile à gérer dans les médias interactifs. J’ai été impliqué dans les films et les médias passifs sont bien mieux adaptés pour répondre à ces problèmes », a expliqué le créateur.

Selon Miyamoto, le grand pouvoir de Nintendo est la capacité de rassembler les gens et de créer du bien-être et joie tout en profitant des jeux vidéo. “Avec Nintendo, l’attrait de nos personnages est que unir les familles. Nos jeux sont conçus pour procure une sensation de chaleur; tout le monde peut profiter de son temps à jouer ou à regarder », a-t-il déclaré.

C’est le cœur du travail de Nintendo: faire sourire les joueurs Shigeru MiyamotoDe plus, les Japonais ont mis un exemple personnel: “Quand je jouais avec mon petit-fils récemment, toute la famille était réunie autour de la télévision. Lui et moi étions concentrés sur ce qui se passait à l’écran, mais ma femme et les autres étaient concentrés sur l’enfant, aimant le regarder profiter du match . J’étais ravi d’avoir pu produire quelque chose qui a facilité ce genre d’expérience communautaire. “

En fait, selon Miyamoto, c’est la vertu du Big N: «C’est le cœur du travail de Nintendo: faire sourire les joueurs. Alors je ne regrette rien. En tout cas, j’aurais aimé avoir apporté plus de joie, plus de rires. »Miyamoto a également commenté les tireurs violents et sa dernière apparition publique a été de nous montrer en détail le nouveau parc d’attractions Super Nintendo World.

