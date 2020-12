Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Depuis son entrée dans l’industrie du jeu vidéo, Nintendo a clairement marqué sa ligne créative, toujours tournée vers le plaisir. Par conséquent, en de rares occasions, la société a créé des titres qui traitent de la tristesse, de la perte et d’autres émotions complexes pour les humains. Cependant, dans le cas des projets sous le commandement de Shigeru Miyamoto, cela ne sera jamais vu, car le créateur a une idée des jeux vidéo en tant que support.

Pour Miyamoto, les jeux vidéo ne sont pas un médium qui se prête à des émotions complexes

Lors d’une interview menée par The New Yorker, Siferu Miyamoto, le créateur le plus important de l’histoire de Nintendo, s’est exprimé sur divers sujets et l’un d’entre eux était la perspective de Nintendo de créer leurs jeux et la raison pour laquelle ils ne sont pas touchés. des émotions telles que la tristesse, la perte et la douleur. Selon le créateur, la première raison pour laquelle cela ne se produit pas a à voir avec l’idée que la société japonaise a, et lui, des jeux vidéo comme médium: “les jeux vidéo sont un média actif. En ce sens, non nécessitent des émotions complexes du point de vue du créateur; ce sont les joueurs qui prennent ce que nous leur donnons et réagissent à leur manière. Les émotions complexes sont difficiles à gérer dans les médias interactifs. J’ai été impliqué dans des films et les médias passifs c’est bien plus approprié pour résoudre ces problèmes. Avec Nintendo, l’attrait de nos personnages est qu’ils rassemblent les familles. Nos jeux sont conçus pour créer une atmosphère chaleureuse – tout le monde peut profiter de son temps à jouer ou à regarder.

Le but de Miyamoto et Nintendo est de provoquer le bonheur des joueurs

Par la suite, Miyamoto a assuré qu’en faisant des jeux vidéo, lui et Nintendo cherchaient tous deux à apporter du bonheur à leurs consommateurs et ont précisé qu’il n’avait jamais regretté sa décision car, au contraire, si quelque chose le faisait douter de cela, ce serait penser qu’il n’a pas généré assez de bonheur chez les joueurs: “Par exemple, quand je jouais avec mon petit-fils récemment, toute la famille était réunie autour de la télévision. Lui et moi étions concentrés sur ce qui se passait à l’écran, mais ma femme et les autres étaient concentrés sur l’enfant, aimer le regarder s’amuser avec le jeu. J’étais tellement heureux d’avoir pu produire quelque chose qui a facilité ce genre d’expérience communautaire. C’est le cœur du travail de Nintendo: faire sourire les joueurs. Je n’ai donc aucun regret En tout cas, j’aurais aimé avoir apporté plus de joie, plus de rires. “

