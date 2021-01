Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

L’année dernière, la Major League Baseball et Sony Interactive Entertainment ont annoncé le renouvellement de l’accord avec le SIE San Diego Studio pour continuer à développer les tranches de MLB The Show, une franchise de simulateurs de baseball qui est devenue un succès sur le marché nord-américain. Cependant, ce renouvellement incluait une clause faisant référence aux intentions d’expansion de la marque, il ne serait donc plus exclusif à PlayStation et il semble que nous aurons bientôt des nouvelles de son lancement sur d’autres plateformes.

Ce week-end, le compte officiel de MLB The Show a enflammé le battage médiatique des fans du soi-disant roi du sport en informant qu’en février il y aura des nouvelles de ce nouvel opus. Au-delà de ce que l’on peut dire en termes de mises à jour et d’amélioration de l’expérience de jeu, les fans attendent la confirmation et l’annonce des plateformes sur lesquelles MLB The Show 21 sera disponible, car ce sera le premier opus qui ne sera pas exclusif à PlayStation, mais il continuera en développement par SIE San Diego Studio.

MLB The Show 21 nouvelles à venir en février. – MLB The Show (@MLBTheShow) 15 janvier 2021

En particulier, ceux qui attendent l’annonce de MLB The Show 21 sont les utilisateurs de Xbox et de Switch, car lorsque la MLB a officialisé que la franchise ne serait plus exclusive, les comptes officiels des réseaux Xbox et Nintendo ont célébré et laissé entendre que l’édition cette année pourrait venir sur vos consoles.

Il reste donc à attendre de savoir ce qui va se passer avec la nouvelle étape de MLB The Show en tant que franchise multiplateforme et de confirmer si ses débuts auront lieu sur Xbox One, Xbox Series X | S, Switch et peut-être PC, en plus de PS4 et PS5.

