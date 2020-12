Nintendo Switch est en train de devenir la console refuge pour les indiens et les ports. Son catalogue de jeux indépendants est peut-être le plus varié du marché, mais il commence aussi à être celui de titres, d’une autre plateforme, qui veulent tenter leur chance et revivre leurs grands moments dans l’hybride Nintendo. Le dernier à rejoindre la partie du port Switch est Skyforge, un MMO si-fi initialement sorti sur PC, annonce désormais son arrivée sur l’eShop Nintendo Switch le 4 février 2021.

Skyforge – MMO, fiction et néon

En plus de publier la date d’arrivée de Skyforge sur Nintendo Switch, My.com, le distributeur du jeu, et Allod Team, le studio de développement, ont publié des informations pertinentes sur ce lancement. Par exemple, les joueurs qui terminent les missions du tutoriel (n’oublions pas que Skyforge est un MMO, vous devez apprendre à jouer) pendant les cinq premières semaines à compter de la sortie du titre, recevront Costume de cyber guerrier, ainsi que 5 objets supplémentaires pour équiper le personnage. D’autre part, le Pack fondateur, qui comprend les NX Wings, un indicatif d’appel exclusif pour Nintendo Switch, inspiré des couleurs néon rouge et bleu du Joy-Con original de la console. Pour finir, il ne sera pas nécessaire d’avoir un abonnement Nintendo Switch Online pour jouer à Skyforge.

Ici on vous laisse quelques détails sur Skyforge:

Les nouveaux immortels pourront voyager dans les mondes extérieurs, éveiller des pouvoirs incroyables et défendre la planète Aelion contre les invasions, tout au long de centaines d’heures d’aventures, entièrement optimisées pour Switch. Bien que la date de sortie ait légèrement changé son cours, les développeurs travaillent d’arrache-pied pour que cette version du jeu ait le même calibre que sur les autres plateformes. Le développement est actuellement dans sa phase finale et le temps supplémentaire sera utilisé pour faire briller Skyforge dans sa nouvelle maison. Voir également Le pack du fondateur contenant l’indicatif d’appel exclusif Switch NX Wing, avec une palette de couleurs inspirée du rouge et du bleu néon des contrôleurs Switch Joy-con, sera disponible dans l’eShop lors du lancement. Peu de temps après, le premier événement d’invasion mettra Aelion sous les projecteurs pour un assaut post-lancement. Skyforge pourra être téléchargé gratuitement sur le Nintendo eShop (un abonnement à Nintendo Switch Online n’est pas nécessaire pour jouer). Les futures mises à jour de contenu, y compris le lancement de la première invasion, seront également gratuites.

La source

