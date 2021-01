Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 26/01/2021 13:52

Seuls les moddeurs sont capables de combiner deux mondes que nous ne verrions jamais officiellement ensemble. C’est le cas de Darkness Valtier, qui a récemment publié un mod, qui fait Les personnages de The Last of Us Part II subissent le tourment de s’échapper de Raccon City dans le remake de Resident Evil 3.

Cette nouvelle façon de jouer à la ré-imagination de Capcom est désormais disponible sur Nexusmods, et transforme Jill Valentine en Ellie, Joel en Carlos, Tyrell Patrick dans Tommy, Victor dans Jesse, Nicholai dans Abby et Nemesis dans un énorme Bloater. Ci-dessous, vous pouvez voir ce mod en action.

Sans aucun doute, c’est le mod parfait pour tous ceux qui voulaient tuer Abby à la fin de The Last of Us Part II, et ne pas avoir une sorte de conflit moral. Dans des sujets connexes, Lady Dimitrescu, la méchante de Resident Evil Village, a déjà des fan arts. De même, The Last of Us Part II est déjà le jeu avec le plus de récompenses GOTY de l’histoire.

Via: Darkness Valtier

